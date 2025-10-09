El Urki Alkideba busca reencontrarse con la victoria ante el colista en Unbe

Los equipos del CD Urki están a las puertas de arrancar un nuevo fin de semana competitivo en sus respectivas categorías. Tras una jornada ... con más sombras que luces para el club eibarrés, que sufrió resultados adversos en varios de sus equipos, los armeros quieren pasar página cuanto antes, y la mejor forma de hacerlo es consiguiendo puntos este fin de semana.

Uno de los conjuntos urkistas que llega necesitado de puntuar es precisamente el primer equipo. El Urki Alkideba está sufriendo mucho en su adaptación a su nueva categoría, la división de Honor Regional. Los armeros se estrenaron con una victoria en casa que parecía presagiar una gran temporada, pero a ese resultado le han seguido tres derrotas que han hundido al equipo hasta la decimocuarta plaza. Este sábado a las 18.00 horas Unbe acogerá la quinta jornada de la temporada, y frente al Deusto el Urki deberá demostrar su capacidad para levantarse en un momento tan delicado. Los donostiarras son colistas sin puntos, y es una gran oportunidad de reencontrarse con la victoria de los de Eibar.

En Primera Regional, el Urki JMR visitará al Usurbil este sábado a las 15.30 horas. El conjunto eibarrés, que ha sumado cinco puntos en tres jornadas, se mantiene invicto en el grupo 5, pero es sexto clasificado de ocho. Es por ello que viajan en busca de una nueva victoria que los impulse en la tabla. El reto será grande, ya que el conjunto local llega líder, pero en su último choque cayó 3-2 ante el Mutriku.

En cuanto a las categorías juveniles, el Urki Eibarbus disputará este sábado a las 15.30 horas la quinta jornada de la Liga Vasca. Los eibarreses recibirán en Unbe al Beasain con la necesidad de ganar. El Urki ha sumado cinco puntos en este arranque liguero, pero es noveno en una clasificación compuesta por 18 equipos. Por su parte, el conjunto visitante llega undécimo con un punto menos que los de Eibar.

En categoría Juvenil Preferente el Urki ABC afronta la cuarta jornada tras recibir una dura derrota en casa 1-4 ante el Soraluze. Este sábado a las 15.30 visitarán al Tolosa con el reto de volver a puntuar en casa del colider.

El Urki Heganrent es uno de los pocos equipos del club que consiguió sumar tres puntos el pasado fin de semana. Este sábado, a las 17.30 horas, visitarán al Ikasberri en Azpeitia para disputar la tercera jornada en la Primera Juvenil. Los de Eibar son terceros en el grupo 9 con cuatro puntos, invictos.

En cadetes, el Urki Hapiick, de la categoría Preferente, afronta la cuarta jornada este sábado a las 12.35 horas en Unbe. Lo harán recibiendo al Intxurre, de Alegia, que llega como colista sin puntos. El Urki es tercero con seis puntos, y busca dejar atrás la derrota del domingo en Legazpi.

Por último, el cadete de Primera afronta la tercera jornada el domingo a las 10.00 horas. El Urki BOJ visitará al Urola en Zumarraga.