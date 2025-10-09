Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eibar

El Urki Alkideba busca reencontrarse con la victoria ante el colista en Unbe

Los eibarreses, que se estrenaron con victoria en la división de Honor Regional, encadenan tres derrotas consecutivas

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:27

Comenta

Los equipos del CD Urki están a las puertas de arrancar un nuevo fin de semana competitivo en sus respectivas categorías. Tras una jornada ... con más sombras que luces para el club eibarrés, que sufrió resultados adversos en varios de sus equipos, los armeros quieren pasar página cuanto antes, y la mejor forma de hacerlo es consiguiendo puntos este fin de semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  4. 4 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  10. 10 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Urki Alkideba busca reencontrarse con la victoria ante el colista en Unbe