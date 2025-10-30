Los sénior del Eibar Eskubaloia ponen a prueba su gran arranque liguero

El Eibar Eskubaloia afronta otro fin de semana importante para sus equipos sénior con duelos clave en el objetivo de mantenerse en la zona ... alta de sus respectivas clasificaciones. La dinámica es positiva y la ilusión crece entre la afición, que vuelve a tener motivos para soñar en una temporada ilusionante para el balonmano eibarrés.

Por un lado, el primer equipo masculino disputará la octava jornada de Primera Nacional este domingo, a las 12.00 horas, en el polideportivo Ipurua, donde recibirá al Ereintza Aguaplast de Errenteria. Los de Fernando Fernández encaran la cita en un gran momento, tras haber encadenado dos victorias consecutivas y manteniendo su fortaleza como locales: tres partidos en casa, tres triunfos. El conjunto armero llega a esta jornada tercero en la clasificación con doce puntos de catorce posibles, un balance sobresaliente que solo se ha visto empañado por la derrota en Getxo frente al Romo.

El encuentro se presenta como una nueva prueba para seguir afianzando el buen inicio liguero y continuar en la pelea por los puestos que dan acceso a la fase de ascenso.

Enfrente estará un Ereintza que atraviesa un momento menos favorable, tras caer derrotado en sus dos últimos compromisos. Aun así, el cuadro galletero llega a Ipurua ocupando la sexta plaza, con siete puntos (tres victorias, un empate y tres derrotas), y con la intención de frenar la dinámica positiva de los armeros.

Por otro lado, el primer equipo femenino viajará este sábado a Cantabria para disputar la sexta jornada de División de Honor Plata. El partido se jugará a las 19.00 horas en el polideportivo de Camargo, donde las de Andoni Pérez se medirán al Anabel Lee Camargo. El Eibar Eskubaloia llega lanzado, tras sumar cuatro victorias en cinco encuentros y encadenar dos triunfos consecutivos. Además, las armeras han mostrado una fiabilidad absoluta lejos de casa, imponiéndose en las dos salidas realizadas hasta la fecha.

Visitarán a un rival directo, ya que el cuadro cántabro es tercero con ocho puntos, los mismos que las eibarresas, que ocupan actualmente la cuarta posición. En juego, por tanto, habrá algo más que dos puntos: la posibilidad de asentarse en la parte alta de la tabla y seguir construyendo un inicio de temporada sólido y fiable.