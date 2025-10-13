Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El sénior masculino sucumbió por primera vez tras cuatro jornadas perfectas frente al Romo en un difícil partido en Getxo. JOSE MARI LÓPEZ

Eibar

Primer tropiezo del Eibar Eskubaloia

Los dos equipos sénior cayeron por primera vez en una jornada exigente, mientras que el filial masculino estrenó su casillero de victorias

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:28

Tras dos fines de semana perfectos en los que tanto el equipo masculino como el femenino del Eibar Eskubaloia habían sumado un pleno de ... victorias, la racha triunfal se ha terminado este fin de semana. Los dos conjuntos senior cayeron en sus respectivos compromisos ligueros, aunque ambos mantienen buenas sensaciones en este prometedor arranque de temporada.

