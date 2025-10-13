Primer tropiezo del Eibar Eskubaloia

Tras dos fines de semana perfectos en los que tanto el equipo masculino como el femenino del Eibar Eskubaloia habían sumado un pleno de ... victorias, la racha triunfal se ha terminado este fin de semana. Los dos conjuntos senior cayeron en sus respectivos compromisos ligueros, aunque ambos mantienen buenas sensaciones en este prometedor arranque de temporada.

El sénior masculino, que afrontaba la quinta jornada de Primera Nacional, llegaba invicto y con cuatro victorias, pero no pudo prolongar su dinámica ante un sólido Romo, que confirmó su excelente estado de forma. El partido, disputado el domingo en el polideportivo Gobela de Getxo, se saldó con la primera derrota armera por 28-22 en un encuentro en el que los vizcaínos fueron superiores de principio a fin.

A diferencia de jornadas anteriores, el conjunto dirigido por Fernando Fernández no logró imponer su ritmo habitual. El Romo, que había comenzado la temporada con una derrota, ha encadenado cuatro victorias consecutivas y se ha consolidado como uno de los equipos más en forma de la categoría. Con esta victoria, los vizcaínos han superado en la tabla al Eibar Eskubaloia, que cae a la tercera posición con ocho puntos de diez posibles, empatado con el propio Romo pero por detrás en el golaveraje.

El precedente del pasado curso ya anticipaba la igualdad entre ambos: los armeros ganaron en la ida en Ipurua por 31-29 y empataron a domicilio (28-28) en la vuelta. En esta ocasión, sin embargo, los locales fueron superiores y dejaron a los eibarreses sin opciones de puntuar.

Pese a este primer tropiezo, el balance del Eibar Eskubaloia sigue siendo notable. Cuatro victorias en cinco partidos les sitúan en la parte alta de la clasificación, solo por detrás del intratable Zarautz, líder con pleno de puntos. Los de Fernández buscarán reencontrarse con la victoria este sábado en Ipurua, donde recibirán al Trapagarán, colista de la categoría, con la intención de recuperar sensaciones y no perder comba en la lucha por los puestos de fase de ascenso.

El femenino cayó de pie

En cuanto al senior femenino, el equipo dirigido por Andoni Pérez también vio frenada su buena dinámica en la tercera jornada de la División de Honor Plata. Las armeras recibían el sábado en Ipurua al Sustatuz Castro Urdiales, otro de los que había ganado sus dos primeros encuentros, y el choque no defraudó.

El duelo fue muy igualado, con alternancia constante en el marcador, pero finalmente las visitantes se llevaron el triunfo por 27-29. Las eibarresas, que llegaban con un pleno de victorias tras superar al Santander y al Zarautz, cayeron de pie, ofreciendo una buena imagen y demostrando competitividad ante uno de los equipos más sólidos del grupo.

Con esta derrota, el equipo cae a la séptima posición con cuatro puntos, aunque el balance sigue siendo muy positivo en comparación con el arranque del curso pasado, cuando el equipo tardó siete jornadas en alcanzar esa cifra. Su próximo compromiso será este domingo en Donostia frente al exigente Bera Bera.

Por último, el senior masculino B logró un gran resultado: su primera victoria de la temporada en el Campeonato de Euskadi. Los jóvenes armeros se impusieron con autoridad 30-22 al Leizaran en Ipurua, sumando sus dos primeros puntos tras la derrota inaugural sufrida en Zarautz.