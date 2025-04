El precioso gesto con los niños de Eibar atrapados en un ascensor durante horas: «Me emociona la buena gente»

Javier Medrano y Alberto Echaluce Orozco San Sebastián | Eibar Martes, 29 de abril 2025, 09:27 Comenta Compartir

La localidad guipuzcoana de Eibar vivió durante la jornada de este pasado lunes el angustioso rescate de once personas que quedaron atrapadas durante más de tres horas en el interior del ascensor municipal de Aldatze con motivo del apagón que afectó pasadas las 12.35 horas de la mañana a todo el Estado.

Un brusco desplome de suministro que provocó que seis niños de cuatro años de edad del mismo colegio, una mujer embarazada y otros cuatro adultos se quedasen encerrados dentro del cubículos y suspendidos en el aire hasta alrededor de las 16.00 horas.

Durante ese tiempo, diferentes dotaciones de bomberos trabajaron a contrarreloj para tratar de rescatar a los damnificados, que si bien mantuvieron la calma durante todo momento tuvieron que soportar durante un tiempo prolongado y en espacio reducido el calor generado por los cristales que recubren el ascensor. Uno de los afectados fue el exjugador del Arrate de balonmano, Mempho Mujanovic, que permaneció con su nieta Mara en el elevador durante horas. «Nadie entiende que en pleno siglo XXI hayamos permanecido tanto tiempo dentro del ascensor. Es increíble que pueda suceder esto», comentaba a este periódico tras la sucedido.

El suceso rápidamente provocó una oleada de ayuda, solidaridad y atención en Eibar. Además del incesante trabajo de los bomberos, que a las 14.00 horas consiguieron abrir la trampilla del ascensor para que corriera el aire y suministrar agua a las personas encerradas dentro, muchos vecinos del municipio guipuzcoano se volcaron en ayudar de la manera posible a las familias afectadas tanto durante cómo después de su rescate.

Un cariño que una familiar de dos de los niños atrapados durante horas en el ascensor de Aldatze de Eibar ha querido agradecer en redes sociales a través de un emotivo mensaje publicado en un grupo de Facebook sobre asuntos de la localidad.

«Dos de mis sobrinos han sido de los que se han quedado encerrados en el ascensor que sube a Aldatze. Cuando han conseguidos sacarles hemos ido al bar Ongi. Les hemos explicado lo que había pasado y sin pensárselo han sacado a los niños agua, patatas, queso, pan... En fin, lo que han podido dadas las circunstancias del día de hoy. No solo eso, además cuando he pedido que me cobren me han dicho que no me cobraban. Quería compartirlo porque me emociona la buena gente. ¡Gracias a todos los trabajadores del Ongi!», ha relatado en un mensaje celebrado por otros vecinos de Eibar en los comentarios.

