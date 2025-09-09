Pello Berrizbeitia participará con la selección en el Mundial de Trail

El atleta del Club Deportivo Eibar, Pello Berrizbeitia, ha sido incluido en la lista de preseleccionados presentada por la Real Federación Española de Atletismo ( ... RFEA) para disputar el próximo Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running, que se celebrará en Canfranc (Huesca) del 25 al 28 de septiembre.

El eibarrés ha entrado en la convocatoria preliminar de la modalidad de Long Trail (82 kilómetros y 5.413 metros de desnivel positivo), una de las pruebas más exigentes del programa mundialista. En caso de confirmarse su presencia definitiva, competirá con la selección española frente a la élite internacional del trail running, en un entorno tan exigente como los Pirineos aragoneses.

En esta prueba de fondo, Berrizbeitia compartiría equipo con algunos de los grandes nombres de la disciplina en España: José Ángel Fernández 'Canales', Julen Calvo, Manuel Anguita, Claudio Díaz y Abel Carretero. Todos ellos han sido seleccionados siguiendo los estrictos criterios técnicos del seleccionador José Peiró y del equipo de la RFEA, lo que da aún más valor a la presencia del atleta eibarrés en esta preselección.

Además, el deportista armero ha sido citado junto a otros seis atletas vascos que figuran en distintas modalidades del Mundial: Sara Alonso (Short Trail), Oihana Kortazar (Short Trail), Malen Osa (Short Trail), Onditz Iturbe (Mountain Classic y Vertical), Ibai Larrea (Mountain Classic) y Ekain Fernández (Mountain Classic U20). Una amplia representación que subraya el excelente momento del trail vasco y la proyección de esta disciplina en Euskadi.

El recorrido del Long Trail, considerado como la prueba estrella del campeonato y en la que competiría Berrizbeitia, atravesará cimas icónicas como La Moleta (2.572 m.), el Pico Royo (2.372 m.) o La Tuca (2.278 m.), consolidando a Canfranc como uno de los escenarios más duros del calendario internacional. No en vano, la cita aragonesa está catalogada como uno de los mayores desafíos de montaña a nivel mundial, donde el terreno técnico y el desnivel marcan la diferencia.

Para el Club Deportivo Eibar, la noticia supone un motivo de orgullo. «Ver a un atleta de la casa dar este paso y situarse a las puertas de un Mundial es una satisfacción enorme para todo el club», destacan desde la entidad. La trayectoria del armero en pruebas de montaña y larga distancia ha sido constante en los últimos años, con un crecimiento sostenido que ahora le coloca ante la posibilidad de medirse a los mejores corredores del mundo.

La preselección del eibarrés es, por tanto, un reconocimiento a su esfuerzo, disciplina y capacidad de superación, pero también una oportunidad única para situar a Eibar en el escaparate internacional del trail running. En septiembre, Canfranc será el epicentro mundial de esta especialidad, y Pello Berrizbeitia podría ser uno de los nombres propios de la cita.