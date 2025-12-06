«Son obras de grandes arquitectos en época de escasez»

A. E. EIBAR. Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:47 Comenta Compartir

Al término de la visita, el mensaje que deja Llano es tan claro como urgente: «El carácter y la identidad que ofrecen estos espacios no se puede perder, porque si no Eibar estará perdida. Es un talismán al que tenemos que agarrarnos».

Los 25 arquitectos que han recorrido Zamakola, Alzuca, Aurrera, Txonta, Matxaria o las cercanías de Cadena Iris se marchan ahora con una imagen muy distinta de la ciudad: la de un laboratorio vivo de patrimonio industrial, cargado de desafíos, pero también de posibilidades .Queda por ver si Eibar será capaz de convertir esa mirada externa en motor interno de cambio: conservar sus fábricas, reactivar sus cubiertas de agua, reutilizar sus talleres al siglo XXI y escribir, desde su memoria obrera, un nuevo capítulo de innovación, cultura y vida urbana.

En esta dirección, frente a las actuaciones públicas y privadas que se estaban ejecutando, el arquitecto Llano quería llamar la atención hacia la amenaza que no deja de persistir.«Eibar tiene que ponerse las pilas y aprovechar esto antes de que terminemos cargándonoslo todo», alerta. La demolición indiscriminada y la sustitución por edificaciones genéricas harían perder a la ciudad su principal baza diferencial.

Durante el recorrido, los jóvenes arquitectos también pudieron conocer edificios residenciales e industriales mixtos, como el histórico inmueble de Mendiguren y Zarraua, donde el taller se ubicaba en la planta inferior y las viviendas en la superior. «Son obras de grandes arquitectos en épocas de escasez, cuando había que apretarse el cinturón, pero se utilizaron buenas técnicas constructivas. Por eso, aún hoy, prácticamente sin mantenimiento, muchos siguen en pie», explicaba Llano, conocedor de la historia de Eibar.

El padre de Llano era el jefe de Estación de Eibar. «La calidad estructural y espacial de estos edificios, sumada a su fuerte carácter identitario,refuerza la idea de que demolerlos sería un error irreparable. Rehabilitarlos, en cambio, permitiría mejorar cualitativamente los espacios urbanos de Eibar, cosiendo barrios, recuperando recorridos peatonales y generando nuevas áreas de estancia y actividad».