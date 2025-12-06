El Museo despide el año uniendo bicicleta, memoria y creatividad

A. ECHALUCE EIBAR. Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

El Museo de la Industria Armera se prepara para despedir el año con un programa cultural que mira al pasado industrial de Eibar, pero con los ojos puestos en la creatividad contemporánea. Exposiciones, rutas guiadas por la ciudad y un taller de joyería industrial articulan una propuesta en la que la bicicleta se convierte en hilo conductor y símbolo de una identidad forjada entre acero, esfuerzo y diseño.

Durante todo el mes de diciembre, el eje de la programación será la exposición temporal 'Errobera artean', una muestra que reivindica la bicicleta como pieza clave de la historia productiva del municipio y, al mismo tiempo, como objeto artístico capaz de inspirar nuevas miradas. A través de diferentes creadores y lenguajes plásticos, la exposición invita a recorrer el universo ciclista desde la estética, la memoria y la innovación, tendiendo puentes entre taller y galería, entre cadena de montaje y obra de arte.

La propuesta no se limita a las salas del museo. El viernes, día 13, el protagonismo se trasladará a la calle con una jornada dedicada a la memoria industrial eibarresa. Por la mañana, las visitas guiadas especiales 'La arquitectura de la bicicleta' partirán de la plaza de Errebal para recorrer distintos puntos de Eibar que, en su día, alojaron fábricas y talleres vinculados a la producción ciclista. Naves, fachadas y antiguos edificios industriales se convertirán en un aula al aire libre donde comprender cómo la bicicleta ayudó a transformar el paisaje urbano y la vida cotidiana de miles de familias.

Se han previsto dos recorridos: a las 1.:00 horas en castellano y a las 12.15 en euskera, con el objetivo de facilitar la participación del mayor número posible de personas. A lo largo del itinerario, las explicaciones combinarán datos históricos, anécdotas y referencias a marcas y empresas que situaron a Eibar en el mapa de la industria ciclista. Será también una oportunidad para releer la ciudad con otros ojos, identificando rastros de esa época en estructuras, detalles arquitectónicos o usos actuales de los edificios.

Ese mismo día, el Museo de la Industria Armera abrirá sus puertas para ofrecer visitas guiadas gratuitas a la exposición permanente. De este modo, quienes participen en las rutas matinales podrán completar la experiencia por la tarde, descubriendo la evolución histórica de la industria local: desde el origen armero hasta la diversificación hacia sectores como la bicicleta, la máquina-herramienta y otros ámbitos punteros de la metalurgia. El recorrido por las colecciones permitirá entender mejor cómo Eibar pasó de ser un núcleo armero a convertirse en un referente industrial multifacético.

La programación de diciembre culminará el viernes, día 20, a las 17.00 horas, con un taller de joyería industrial. Esta actividad práctica propone a las personas participantes ponerse literalmente 'manos a la obra' y transformar elementos industriales y piezas recicladas en bisutería y joyería contemporánea. Tornillos, pequeñas piezas metálicas, restos de componentes y otros materiales vinculados a la tradición productiva de Eibar se convertirán en colgantes, anillos o broches, demostrando que la solidez de la industria puede mutar en delicadeza artística sin perder su carácter.

Más allá del resultado final, el taller busca transmitir una idea clara: la herencia industrial no es solo algo que se contempla en vitrinas, sino un recurso vivo que puede reinterpretarse desde el diseño, la sostenibilidad y la creatividad. El uso de materiales reciclados y técnicas accesibles refuerza, además, el mensaje de una cultura industrial que se adapta a los retos actuales, desde la economía circular hasta las nuevas formas de expresión artística.

El concejal de Cultura, Andoni Zabala, ha subrayado el enfoque participativo del programa. «Estas actividades buscan acercar la historia industrial de Eibar a la ciudadanía de manera participativa y creativa. Queremos que tanto vecinos como visitantes comprendan la importancia de la industria local y cómo ha influido en nuestra identidad cultural». Zabala ha destacado también el valor pedagógico de las propuestas, dirigidas tanto a público general como a familias y colectivos educativos, que encuentran en el museo un aliado para trabajar la memoria histórica desde lenguajes atractivos para las nuevas generaciones.