«Jugar en mi tierra será muy especial» Marco Moreno, central armero, regresa a su localidad natal para enfrentarse al club que lo formó con el deseo de ganar con el Eibar

Marcos Rodríguez Eibar. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:51

El defensa central del Eibar, Marco Moreno, atendió ayer a los medios de comunicación en la previa del encuentro que medirá al conjunto armero con la Las Palmas este domingo a las 21.00 horas en el Estadio de Gran Canaria. El partido tendrá un sabor especial para el canario, que regresará a su ciudad natal vistiendo los colores azulgranas y defendiendo la camiseta del Eibar, club en el que está firmando un notable inicio de temporada tras su incorporación en el mercado veraniego.

El jugador de 24 años, formado en las categorías inferiores del club amarillo y posteriormente en el filial del Atlético de Madrid, reconoció la emoción que supone volver al estadio donde creció como aficionado. «Nunca he tenido la posibilidad de jugar en ese campo. Estuve desde prebenjamín hasta cadete en Las Palmas, y he visto mil partidos, de recogepelotas y de todo. Poder jugar allí ahora es una alegría enorme», confesó.

No obstante, el zaguero dejó claro que su objetivo es ayudar al Eibar a sumar su primera victoria fuera de casa. «Cuando estás en el campo se te olvidan los colores y de dónde vienes. Nosotros tenemos esa ilusión y esas ganas de ganar ya un partido lejos de Ipurua».

Sobre el rendimiento del equipo a domicilio, donde los armeros tan solo han sumado un punto de doce posibles, Moreno subrayó que la plantilla mantiene la confianza intacta. «Es una motivación. No nos hemos merecido algunas derrotas fuera de casa, pero así es el fútbol. Qué mejor sitio que Las Palmas para cambiar esa dinámica. El grupo está fuerte, con hambre y con ganas de ganar».

El zaguero también destacó el nivel del rival, que ocupa la quinta plaza en la clasificación, y el ambiente del estadio isleño: «La afición allí impone y exige mucho. Lo he vivido de cerca y sé que es un campo difícil, pero nosotros tenemos ilusión y queremos que sea nuestro punto de inflexión».

El defensor valoró además su adaptación al conjunto armero, al que llegó el pasado verano: «Desde el primer día me he sentido muy feliz. Las instalaciones son buenísimas y el grupo, espectacular. Creo que hacemos un juego que me mejora como futbolista. Sé que aún puedo dar mucho más». Moreno también quiso agradecer el respaldo del cuerpo técnico: «Me han dado confianza y cercanía. Eso, para un jugador joven, es muy importante. Me hace atreverme con personalidad».

Parte médico de Cubero

En el apartado médico, el club ha informado sobre la situación de Sergio Cubero, que sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante el encuentro del domingo frente al Castellón. El lateral vizcaíno fue trasladado al Hospital de Mendaro, donde permaneció en observación. Tras las pruebas realizadas, se le ha diagnosticado una fractura del arco cigomático que por suerte no requiere intervención quirúrgica.

Cubero continúa bajo seguimiento médico y su evolución determinará su regreso progresivo a los entrenamientos. El jugador se recupera en su domicilio tras el incidente y seguirá siendo evaluado por los servicios médicos del club armero durante los próximos días.