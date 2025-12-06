El chavalito Garmendia debuta en el Eibar

En el terreno de la Uni, que no contaba con césped, y en un día soleado, se enfrentaron el dos de septiembre de 1979 el ... Deusto y el Eibar, en el caso de los locales debutaban en categoría nacional y el campo registró por ello una buena entrada. Suponía también la vuelta de los armeros a categorías nacionales después de tres campañas militando en la Regional Preferente guipuzcoana. Era un equipo joven que también contaba de la interesante aportación de veteranos como el rápido y hábil extremo izquierdo donostiarra 'Flechi' Cadarso o el interior ondurraturra Badiola. Destacar también la aportación de dos jóvenes eibarreses como el central Gómez 'Galle' y en el medio campo el que años después sería secretario técnico del Eibar y Alavés además de trabajar en la secretaría técnica de la Real Sociedad Javi Pérez, ambos procedentes del Eibar Urko.

Además se contaba como organizador con el eibarrés Kike Ormaetxea, que tras una singular trayectoria en equipos como el Kilimon mendarotarra, acompañando a su amigo 'Txorio' Orueta, y el Amaikak Bat debarra, recaló en el equipo de su villa natal, y destacaba también el acierto goleador del pasaitarra 'Bombero' Echave, que había militado en el Sanse y el Real Unión. El Eibar presentó una alineación formada por Garmendia, Mendizábal, Picado, Alduncin, Gómez, Biain, Echave (Monje), Badiola, Kike Ormaechea, Javi Pérez y Cadarso.

No obstante, el partido pasaría a la historia por ser el debut de un portero que haría historia no solamente en el Eibar sino en el fútbol estatal, José Ignacio Garmendia. La temporada anterior en abril Garmendia ya había jugado en Ipurua, encajando encima seis goles como portero del Hernani, pero su buen hacer convenció al cuerpo técnico azulgrana, formado por personas como los exjugadores Patxi Aranegui y Carmelo Basaras, Tomás Aguirre 'Catalana', o José Ignacio Cortabarría, allí vieron que 'había' portero con futuro, y de verdad que acertaron de pleno.

Pero el día del debut a Garmendia no le fueron muy bien las cosas, y aunque tras centro de Alduncin el mediocampista Javi Pérez adelantó al Eibar en la primera parte pocos minutos después Garmendia, de diecinueve años, al lanzarse a los pies de un delantero cometió un penalty, que según algunos medios fue muy riguroso, y vio batido su marco por primera vez como guardameta del Eibar. Poco se podía sospechar que era solamente la primera de las diecinueve temporadas que militó en el Eibar, que la 85-86 ascendería de Tercera a 2ª B, la 87- 88 ganaría la liga de 2ª B con ascenso a 2ª A, que lograría dos Trofeos Zamora en 2ª, el primero la 91-92 y el segundo la 95-96, y que en definitiva aquel lejano día de 1979 nacía una leyenda que rechazó en su carrera importantes ofertas de potentes clubes.

Una semana después 'Garmen' debutaría en Ipurua como azulgrana frente al Mungia. El partido finalizó con una goleada de cuatro a cero, pero lo más importante fue que Garmendia ya comenzó a dejar muestras de su clase bajo los palos. Garmendia tenía como rival en el puesto de portero del Eibar esa temporada 79-80 al también joven eibarrés Germán Albistegui, pero lo cierto es que prácticamente durante las siguientes dos décadas llegarían porteros de mucho nivel a Ipurua y ninguno pudo desplazar del puesto de titular a Garmendia.

Actualmente Garmendia junto a su esposa es un habitual en los partidos de Ipurua, lugar en el que la afición le recuerda con el máximo cariño de un portero que es símbolo y emblema del Eibar y un referente en el fútbol estatal por su calidad y su fidelidad a unos colores. Desde 2015 el Athletic Club concede en una acertada decision un prestigioso premio denominado 'One Club Award' para reconocer la trayectoria de futbolistas, hombres y mujeres, que solamente han militado en un Club. Se reconocen aspectos como la lealtad, el compromiso, la responsabilidad, la deportividad y el respeto. No lo puedo evitar, con el mayor aprecio para el Athletic: echo de menos que Garmendia todavía no haya recibido su galardón.