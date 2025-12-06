Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El chavalito Garmendia debuta en el Eibar

JESÚS GUTIÉRREZ, HISTORIADOR

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:46

En el terreno de la Uni, que no contaba con césped, y en un día soleado, se enfrentaron el dos de septiembre de 1979 el ... Deusto y el Eibar, en el caso de los locales debutaban en categoría nacional y el campo registró por ello una buena entrada. Suponía también la vuelta de los armeros a categorías nacionales después de tres campañas militando en la Regional Preferente guipuzcoana. Era un equipo joven que también contaba de la interesante aportación de veteranos como el rápido y hábil extremo izquierdo donostiarra 'Flechi' Cadarso o el interior ondurraturra Badiola. Destacar también la aportación de dos jóvenes eibarreses como el central Gómez 'Galle' y en el medio campo el que años después sería secretario técnico del Eibar y Alavés además de trabajar en la secretaría técnica de la Real Sociedad Javi Pérez, ambos procedentes del Eibar Urko.

