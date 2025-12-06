Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ipurua será protagonista este domingo en el partido clave que enfrenta a un Eibar herido contra la Clutural Leonesa. FERNANDO DE LA HERA

Eibar

Ipurua, el escenario perfecto para volver a ver al mejor Eibar y salir del descenso

Los armeros reciben este domingo a las 18.30 a la Cultural Leonesa con la obligación de ganar para salir de la zona roja y recuperar sensaciones

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:46

Comenta

El Eibar encara este domingo, a las 18.30 horas en Ipurua, un partido de enorme trascendencia para su futuro inmediato. Después de encadenar ... dos derrotas consecutivas en liga por primera vez en la temporada y en la era de San José y de caer a puestos de descenso, el conjunto armero afronta la jornada 17 con la presión clasificatoria marcando cada paso y con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos que alivien la inquietud instalada en la afición. Los armeros, que comenzaron el curso con buen pie, han ido perdiendo solidez con el paso de las semanas y necesitan reencontrarse a sí mismos en el escenario donde siempre han sido más competitivos: Ipurua.

