Ipurua, el escenario perfecto para volver a ver al mejor Eibar y salir del descenso

El Eibar encara este domingo, a las 18.30 horas en Ipurua, un partido de enorme trascendencia para su futuro inmediato. Después de encadenar ... dos derrotas consecutivas en liga por primera vez en la temporada y en la era de San José y de caer a puestos de descenso, el conjunto armero afronta la jornada 17 con la presión clasificatoria marcando cada paso y con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos que alivien la inquietud instalada en la afición. Los armeros, que comenzaron el curso con buen pie, han ido perdiendo solidez con el paso de las semanas y necesitan reencontrarse a sí mismos en el escenario donde siempre han sido más competitivos: Ipurua.

La victoria del miércoles en Copa del Rey en Pasarón por 0-3 ha supuesto un respiro tan oportuno como necesario para un vestuario golpeado por los últimos resultados ligueros. Más allá del pase de ronda, el triunfo ante el Pontevedra dejó sensaciones positivas, con un equipo sólido, efectivo y con varios futbolistas ofreciendo un paso adelante. Pero en el Eibar insisten en separar competiciones: el verdadero termómetro del estado del equipo está en la liga, y es ahí donde urge una reacción. Este domingo, ante su público, los armeros saben que no hay margen para seguir fallando y que la respuesta debe llegar en forma de puntos.

En frente estará la Cultural Leonesa, un recién ascendido que presenta una trayectoria inversa a la del Eibar. Si los armeros han ido de más a menos, el cuadro leonés ha hecho el recorrido contrario: inicio sufrido, adaptación progresiva y un presente competitivo que les ha llevado a asentarse en la zona media. Sin embargo, la clasificación de Segunda División recuerda que la distancia real entre ambos es mínima: apenas tres puntos separan a los dos equipos, un detalle que subraya la igualdad y la importancia de cada jornada.

La Cultural, dirigida por un Cuco Ziganda en plena sintonía con su plantilla, llega a Ipurua en un gran momento, con un equipo ordenado, intenso y con un estilo reconocible. Será un rival incómodo ante el que el Eibar tendrá que elevar su versión en todas las facetas: minimizar errores, sostener su presión alta, recuperar la eficacia en las áreas y transformar el impulso emocional de la Copa en argumentos competitivos en liga.

En lo deportivo, Beñat San José recupera piezas importantes. Adu Ares y Mada, que sumaron minutos en Pontevedra, vuelven a estar disponibles y aportan profundidad ofensiva en un momento en el que el equipo necesita desequilibrio y frescura. También regresa a la convocatoria Aleix Garrido, ausente en la Copa por molestias abdominales, y cuya creatividad en la medular puede resultar determinante este domingo.

El técnico ha insistido esta semana en la necesidad de mostrar firmeza y equilibrio emocional, recordando que la clasificación es consecuencia directa de los detalles que se escapan en los partidos. Este domingo, en un Ipurua que volverá a ser clave desde la primera jugada, el equipo deberá demostrar que ha aprendido la lección. Más allá de los números, la tarde exige algo más profundo: recuperar la confianza en su juego y la conexión con una afición que necesita motivos para volver a creer. Y eso solo se consigue ganando.