Iñaki Goikoetxea inicia su etapa al frente del femenino con ilusión, ambición y pies en el suelo

La SD Eibar ha inaugurado una nueva era en su primer equipo femenino con la presentación oficial de Iñaki Goikoetxea como nuevo entrenador. El técnico, natural de Deba, asume el reto con entusiasmo, sabedor de que toma las riendas tras la mejor temporada de la historia reciente del club, y con el reto añadido de reconstruir una plantilla tras la salida de 14 jugadoras.

Durante su comparecencia ante los medios en Ipurua, Goikoetxea se mostró agradecido por la oportunidad y comprometido con un proyecto que calificó de «muy ilusionante. Es un reto enorme, sí, pero también muy bonito. Todos los entrenadores queremos hacer grandes cosas. Lo importante ahora es ir paso a paso, conocernos, trabajar conceptos, y a partir de ahí el tiempo dirá hasta dónde podemos llegar», explicó.

El nuevo entrenador, que firmó hasta junio de 2026, llega avalado por su experiencia previa como segundo técnico en la Real Sociedad femenina entre 2018 y 2020, su paso por la selección de República Dominicana y sus últimos trabajos en el Real Unión y el Amorebieta. Su perfil combina conocimiento del fútbol femenino, capacidad analítica y una conexión directa con el territorio. El contexto no es sencillo. Goikoetxea aterriza en un equipo que acaba de firmar una histórica octava plaza en la Liga F pero que ha sufrido una profunda renovación, no solo en la plantilla, sino también en el cuerpo técnico. «Hemos cambiado de escenario y de contexto. Se han ido muchas jugadoras y también buena parte del staff. Pero las sensaciones en estos primeros entrenamientos están siendo muy buenas. Las jugadoras están con ganas, las nuevas han venido con ilusión y también hay chicas del filial que están trabajando muy bien», subrayó.

«Conozco esto desde niño»

De hecho, una de las claves de esta nueva etapa será precisamente la apuesta por la cantera. Seis jugadoras del filial entrenan ya con el primer equipo, y Malen Uranga ha dado el salto definitivo. «Estamos observando sus capacidades y viendo qué puede necesitar el equipo. Si podemos subir alguna más, lo haremos», añadió el técnico. Goikoetxea también destacó las nuevas infraestructuras como un elemento diferencial para el crecimiento del equipo. «La ciudad deportiva es una maravilla. Nos ofrece muchísimas más posibilidades. Es una inversión importante del club, no solo para el femenino, sino para todo el Eibar. Esto nos ayuda a seguir profesionalizando el proyecto», valoró. Preguntado por la posible reducción presupuestaria tras el no ascenso del equipo masculino, el entrenador no mostró preocupación. «Estamos contentos con lo que tenemos. Hemos traído lo que queríamos y, si llega alguien más, será solo para mejorar», afirmó con firmeza.

«En fase de conocernos»

Con un tono cercano, realista y motivador, Goikoetxea dejó claro que su método se basa en el trabajo diario, la conexión humana y la evolución colectiva. «Ahora mismo estamos en una fase de conocernos. Queremos asentarnos en la categoría y, si es posible, mejorar aún más lo del año pasado» concluyó. Por ello, se sintió motivado por el nuevo curso del Eibar femenino , vista su juventud, talento, nuevas infraestructuras y comocedof de los valores del Eibar y que, sobre todo, cree en el poder del trabajo para seguir creciendo en la élite. Goikoetxea, de 44 años, sustituye a Yerai Martín, cerrando así el primer movimiento del nuevo proyecto que lidera Rocío Candal desde la dirección deportiva.

