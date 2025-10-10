Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los dos equipos sénior buscan una victoria esta tarde para recuperar sensaciones positivas. EIBAR SASKIBALOIA

Eibar

Los equipos sénior de Eibar Saskibaloia buscan reencontrarse con la victoria

El Artesanos Juantxo visita al Ordizia a las 18.00 horas, y las armeras se estrenan en casa ante el Ostardar a partir de las 14.00

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:15

El Eibar Saskibaloia afronta una intensa jornada de sábado con los compromisos ligueros de sus dos equipos sénior. Por un lado, el Artesanos Juantxo ... disputará la cuarta jornada de la Primera División Provincial esta tarde, a partir de las 18.00 horas, en el polideportivo Majori de Ordizia. Por otro, el equipo sénior femenino debutará ante su afición en Ipurua, a las 14.00 horas, en su segundo encuentro de la Segunda División Provincial frente al Ostardar de Lasarte-Oria, un rival de nivel.

