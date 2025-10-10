Los equipos sénior de Eibar Saskibaloia buscan reencontrarse con la victoria

El Eibar Saskibaloia afronta una intensa jornada de sábado con los compromisos ligueros de sus dos equipos sénior. Por un lado, el Artesanos Juantxo ... disputará la cuarta jornada de la Primera División Provincial esta tarde, a partir de las 18.00 horas, en el polideportivo Majori de Ordizia. Por otro, el equipo sénior femenino debutará ante su afición en Ipurua, a las 14.00 horas, en su segundo encuentro de la Segunda División Provincial frente al Ostardar de Lasarte-Oria, un rival de nivel.

El conjunto masculino eibarrés llega a esta nueva cita con la necesidad de reaccionar tras encadenar dos derrotas consecutivas, la última de ellas en casa frente al Saski Axular por 62-70 a causa de un mal inicio de los locales que tuvieron que remar a contracorriente durante casi todo el partido. Con cuatro puntos en su casillero, el Artesanos Juantxo ocupa la sexta posición del grupo 1 compuesto por ocho equipos, y buscará un triunfo que le permita no descolgarse de los puestos de cabeza en este arranque de temporada.

Enfrente estará un Ordizia que ocupa la tercera posición con cinco puntos, pero que también llega tocado tras caer la pasada jornada ante el Astigarragako Mundarro. Los eibarreses tratarán de aprovechar esa circunstancia y mostrar su mejor versión en un pabellón siempre exigente como el de Majori. La mejora en el arranque de los partidos será clave para los de Eibar, que han demostrado capacidad de reacción pero han pagado caros los malos comienzos en las dos últimas jornadas. El Artesanos Juantxo, que debutó en la categoría con una solvente victoria en casa frente al Donosti Dolphins busca reencontrar esas buenas sensaciones que les permitan ir creciendo con el paso de las jornadas.

El femenino estrena Ipurua

Por su parte, el equipo sénior femenino del Eibar Saskibaloia vivirá esta tarde su estreno en casa en la Segunda Provincial. Tras caer en su debut en Donostia ante el Drunkat Hoops, las armeras confían en que el apoyo de su público en Ipurua les impulse hacia la primera victoria del curso. Pese a la derrota inicial el equipo llega a este compromiso con buenas sensaciones y ganas de sumar el primer triunfo.

El Eibar Saskibaloia ocupa actualmente la séptima posición del grupo 1, integrado por doce equipos, siendo el mejor clasificado entre los conjuntos que perdieron en la primera jornada gracias a su diferencia de puntos. Su rival de este sábado, el Ostardar, llega con confianza tras estrenarse con victoria ante su afición y tratará de mantener su buena dinámica.

La jornada promete emoción para ambos equipos sénior del club eibarrés, que afrontan sus respectivos encuentros con la misión de volver a la senda del triunfo y seguir creciendo.