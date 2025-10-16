Los equipos sénior del Eibar Eskubaloia buscan reencontrarse con la victoria

Marcos Rodríguez Eibar Jueves, 16 de octubre 2025, 20:25 | Actualizado 20:47h. Comenta Compartir

El Eibar Eskubaloia afronta este fin de semana una nueva jornada de competición con sus dos equipos sénior con la mirada puesta en volver a la senda del triunfo. Los de Fernando Fernández disputarán este sábado, la sexta jornada de Primera Nacional recibiendo al Trapagaran Eskubaloia a las 19.00 horas en el polideportivo Ipurua.

El conjunto armero, que había firmado un arranque impecable con cuatro victorias consecutivas, vio truncada su racha el pasado domingo en el exigente polideportivo Gobela de Getxo, donde ya sufrió la temporada pasada al firmar un empate. Allí, el Romo impuso su ley y venció con claridad por 28-22, en un duelo en el que los eibarreses no lograron desplegar su mejor versión. Esa primera derrota hizo que los armeros pasaran de la segunda a la tercera plaza de la tabla, aunque mantienen intacta la confianza en su juego y en el objetivo de pelear por los puestos de fase de ascenso.

El duelo de este sábado, a priori, debería ser propicio para retomar la dinámica positiva, aunque nadie en el vestuario quiere caer en la trampa de la confianza. El Trapagaran llega en condición de colista con solo dos puntos en cinco jornadas, fruto de una victoria y cuatro derrotas, pero los números no reflejan toda su realidad. Los vizcaínos han caído por la mínima en sus dos últimos encuentros (25-24 ante Pulpo a domicilio y 27-28 frente al Beti-Onak en casa), mostrando un alto nivel competitivo. El Eibar Eskubaloia es consciente de ello y buscará imponer su ritmo desde el inicio para evitar sustos y brindar a su afición un nuevo triunfo en Ipurua, donde sigue invicto.

Gran reto del femenino

Por su parte, el equipo sénior femenino afronta el domingo su cuarta jornada de la División de Honor Plata, con una exigente visita al Bera Bera de Donostia. El encuentro se disputará a las 12.15 horas en el polideportivo municipal de Bidebieta.

Las de Andoni Pérez también comenzaron la temporada de manera sobresaliente, con dos victorias consecutivas que las situaron en la zona alta de la clasificación. Sin embargo, el pasado fin de semana sufrieron su primer revés, cayendo 27-29 ante el Sustatuz de Castro Urdiales en un encuentro muy igualado.

Aun así, las sensaciones son positivas: el equipo ha mostrado carácter, intensidad y una gran compenetración en pista, logrando resultados de una forma inmediata. La temporada pasada las eibarresas tuvieron que esperar trece jornadas para celebrar su segunda victoria, y estuvieron todo el curso rozando el descenso.

Ahora, las armeras y las donostiarras llegan con idéntico objetivo: volver a sumar tras una derrota. El choque promete emoción, ritmo y buen balonmano entre dos equipos que se conocen bien y que tratarán de seguir extendiendo sus buenas sensaciones en este arranque.