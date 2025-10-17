El Eibar visita Las Palmas con la necesidad de «estar perfectos» para puntuar

Beñat San José compareció este viernes en la ciudad deportiva de Areitio antes de que el Eibar viaje a las Islas Canarias para enfrentarse ... a Las Palmas a las 21.00 horas en el Estadio de Gran Canaria. El técnico donostiarra repasó la actualidad del equipo y dejó claro que, pese a las dificultades, el conjunto armero afronta el reto con ambición y confianza. «Esta categoría es tan exigente que siempre tienes que estar perfecto», subrayó el entrenador, consciente de que cada detalle puede marcar la diferencia en una liga tan igualada como LaLiga HyperMotion.

San José destacó el nivel del rival, al que definió como «un equipo con gran juego asociativo y jugadores muy potentes arriba», pero recordó que el respeto es mutuo: «Estoy seguro de que ellos también saben que el Eibar nunca es un rival fácil». Para el técnico, el partido supone una oportunidad para confirmar con puntos las buenas sensaciones que el equipo viene dejando fuera de casa. «Estamos muy motivados porque ya toca empezar a puntuar lejos de Ipurua. Aun con buenos rendimientos, nos ha faltado transformar esas actuaciones en resultados, y en Las Palmas queremos dar ese paso», afirmó.

El preparador armero también analizó lo que, en su opinión, ha faltado al equipo en este inicio de temporada: «Nos ha faltado distribuir más los goles y ser todavía más verticales. Hemos sido competitivos en todos los partidos, pero hay que aprovechar mejor la posesión, profundizar más y centrar con mayor frecuencia».

El Eibar no podrá contar con Álvaro Rodríguez este domingo, ya que sufre una lesión muscular en el recto anterior de la pierna derecha. Según ha informado el club, el lateral estará fuera de los terrenos de juego durante las próximas semanas. Su evolución determinará cuándo podrá reincorporarse al grupo. San José tampoco podrá contar con Sergio Cubero, que continúa recuperándose de una fractura en el arco cigomático tras el golpe sufrido el pasado domingo ante el Castellón. El técnico lamentó la ausencia de ambos, pero celebró la vuelta de Buta y Corpas, que regresan tras cumplir sanción.

Pese a las dificultades, San José se mostró confiado en que su equipo mantenga la línea ascendente y dé un paso adelante fuera de casa. «Tenemos nuestra identidad y nuestro juego. Vamos a Las Palmas con respeto, pero también con ambición y ganas de ganar», concluyó el técnico.