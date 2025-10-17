Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Beñat San José se mostró confiado para este domingo a domicilio frente a Las Palmas. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

El Eibar visita Las Palmas con la necesidad de «estar perfectos» para puntuar

Beñat San José se muestra confiado, pero cauto de cara al duelo de este domingo a las 21.00 en el Gran Canaria en busca de la primera victoria fuera

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:52

Comenta

Beñat San José compareció este viernes en la ciudad deportiva de Areitio antes de que el Eibar viaje a las Islas Canarias para enfrentarse ... a Las Palmas a las 21.00 horas en el Estadio de Gran Canaria. El técnico donostiarra repasó la actualidad del equipo y dejó claro que, pese a las dificultades, el conjunto armero afronta el reto con ambición y confianza. «Esta categoría es tan exigente que siempre tienes que estar perfecto», subrayó el entrenador, consciente de que cada detalle puede marcar la diferencia en una liga tan igualada como LaLiga HyperMotion.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El presunto homicida de Zarautz vuelve a comisaría tras una reconstrucción de casi cinco horas en el lugar del suceso
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  3. 3 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  4. 4 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  5. 5

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  6. 6 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  7. 7

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  8. 8 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  9. 9 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  10. 10 El increíble gesto de deportividad de Xabi Prieto, excapitán de la Real Sociedad: «Era una delicia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Eibar visita Las Palmas con la necesidad de «estar perfectos» para puntuar

El Eibar visita Las Palmas con la necesidad de «estar perfectos» para puntuar