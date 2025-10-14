El Eibar toma impulso antes del derbi

El Eibar femenino ha iniciado la semana con la moral por las nubes tras conquistar en Tenerife su segunda victoria de la temporada. Las ... de Iñaki Goikoetxea se impusieron el domingo al conjunto isleño por 0-1 gracias a un tanto de Carmen Álvarez en los minutos finales, en un partido muy trabajado y de enorme mérito por la entidad del rival y las condiciones del encuentro. Con este triunfo, las armeras alcanzan los siete puntos en la clasificación, seis de ellos logrados lejos de Ipurua, y se sitúan en la undécima posición, tres puntos por encima del descenso.

La victoria del domingo tiene un valor añadido, ya que ambos triunfos del Eibar en este curso han llegado fuera de casa, confirmando una tendencia que ya se vio la pasada campaña, cuando el conjunto armero sumó 24 de sus 38 puntos a domicilio. El equipo sigue mostrando una notable solvencia defensiva, reflejada en el rendimiento de Eunate Astralaga bajo palos y en la fortaleza del bloque en los momentos de mayor presión.

El choque en el Heliodoro Rodríguez López no fue sencillo. El Tenerife, que llegaba invicto y en cuarta posición, dominó buena parte del encuentro y acumuló numerosas ocasiones, pero se topó con la solidez del Eibar. Las armeras resistieron el empuje local, y cuando el empate parecía inamovible, un pase milimétrico de Sara Martín habilitó a Carmen Álvarez para decidir el partido con un gol de oro. Fue un triunfo basado en la fe, el orden y la eficacia en los momentos clave.

Con ese impulso, el equipo ha retomado esta semana los entrenamientos en Areitio con la vista puesta en el primer derbi guipuzcoano de la temporada, que se disputará el domingo a las 12.00 horas en Ipurua frente a la Real Sociedad. Será el último compromiso antes del primer parón liguero, un encuentro especial para el vestuario y también para la afición, que podrá disfrutar de una jornada de fútbol con un sabor local, a la altura de un derbi.

Tras regresar de Tenerife, las jugadoras realizaron una sesión de recuperación el lunes, y este martes descansaron. Este miércoles y jueves volverán a ejercitarse a las 12.00 horas en Areitio, mientras que el viernes y el sábado lo harán algo antes, a las 11.30, en las últimas sesiones previas al encuentro del domingo. Será una semana intensa, en la que el cuerpo técnico buscará afinar detalles y mantener el tono competitivo que está caracterizando al equipo en las últimas jornadas.

El derbi ante la Real Sociedad supondrá además una oportunidad para medir la progresión del grupo frente a uno de los conjuntos más sólidos del campeonato. Goikoetxea contará con buena parte del bloque habitual y confía en que Ipurua presente un gran ambiente para apoyar a las armeras en un partido que promete emociones fuertes.

Las entradas para el encuentro ya están disponibles a través de la web del club. El precio es de 10 euros para adultos y de 5 euros para menores de 13 años. Los asientos no están numerados y el acceso será por la grada Norte, mediante la puerta número 14. Desde una hora antes del partido, a partir de las 11.00 horas, también se podrán adquirir entradas en la taquilla del estadio, así como durante la semana en Orsaixan. Las personas abonadas, como es habitual, tendrán acceso gratuito.

El Eibar llega a este derbi reforzado por su gran trabajo a domicilio, con confianza en su evolución y con el objetivo de seguir sumando para consolidarse en la zona media de la tabla. El domingo, en Ipurua, el fútbol femenino guipuzcoano vivirá una nueva cita de alto nivel.