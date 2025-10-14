Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las jugadoras del Eibar celebraron la victoria del domingo en Tenerife por todo lo alto tras un arranque de temporada muy difícil. FOTOS SD EIBAR

Eibar

El Eibar toma impulso antes del derbi

Las armeras sumaron la segunda victoria de la temporada el domingo, ambas a domicilio, y preparan ya el duelo ante la Real Sociedad

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Martes, 14 de octubre 2025, 20:36

Comenta

El Eibar femenino ha iniciado la semana con la moral por las nubes tras conquistar en Tenerife su segunda victoria de la temporada. Las ... de Iñaki Goikoetxea se impusieron el domingo al conjunto isleño por 0-1 gracias a un tanto de Carmen Álvarez en los minutos finales, en un partido muy trabajado y de enorme mérito por la entidad del rival y las condiciones del encuentro. Con este triunfo, las armeras alcanzan los siete puntos en la clasificación, seis de ellos logrados lejos de Ipurua, y se sitúan en la undécima posición, tres puntos por encima del descenso.

