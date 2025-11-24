Eibar se suma al 25-N con una llamada colectiva contra la violencia machista

Alberto Echaluce Orozco Eibar Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15 | Actualizado 20:35h. Comenta Compartir

Eibar volverá a alzar la voz contra la violencia machista con motivo del Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres. Este martes, 25 de noviembre, a las 13.00 horas, la Plaza Unzaga acogerá la concentración ciudadana central de la jornada, una cita abierta a toda la población para visibilizar el rechazo colectivo a todas las formas de violencia que sufren las mujeres.

Como antesala de este 25-N, el Pleno Municipal de noviembre, celebrado este lunes dio lectura a la declaración institucional aprobada al respecto, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Eibar con la igualdad y con la erradicación de la violencia machista en todas sus manifestaciones.

La programación de este año ha puesto el foco en dos grandes líneas: por un lado, en la memoria y la reparación de las violencias sufridas por las mujeres y, por otro, en las herramientas concretas de defensa y apoyo que tienen a su alcance dentro del marco legal actual.

La organización recuerda que la violencia machista no es un problema privado, sino una cuestión de derechos humanos

Así, una de las propuestas se centró en conocer 'lugares de la memoria' impulsados por diversos colectivos de todo el mundo, espacios simbólicos y reales creados para reconocer las violencias ejercidas de manera sistemática contra las mujeres y para poner en valor sus resistencias y procesos de sanación.

El programa incluye también una serie de pautas de defensa y ayuda para las mujeres que quieran denunciar la violencia machista, explicando de forma accesible cuáles son las vías legales existentes, qué recursos institucionales y sociales tienen a su disposición y cómo pueden activar esos mecanismos de protección y acompañamiento.

Además, se han programado cuentos para personas adultas, una propuesta cultural y emocional en la que, a través de la narración, se ofrecerán 'recetas para coser las heridas': historias y metáforas que ayudan a nombrar el daño, a compartirlo y a transformar el dolor en fuerza colectiva.

Madejas contra la violencia

Dentro del programa del 25-N, este martes mismo, a las 11.30 horas, tendrá lugar una acción colectiva encabezada por Altzoa, la Asociación de Mujeres Viudas de Eibar, también en el entorno de Unzaga. Las participantes tejerán madejas contra la violencia machista, una iniciativa simbólica que une gesto manual, memoria compartida y denuncia pública.

Con esta acción, Altzoa y el resto de participantes quieren visibilizar que la violencia contra las mujeres atraviesa generaciones y biografías, y que la respuesta debe ser comunitaria: tejer juntas redes de cuidado, apoyo mutuo y compromiso.

«Punto de partida»

La edil jeltzale de Igualdad, Elena Ibañez, subraya que el 25 de noviembre no debe entenderse como una efeméride aislada, sino como el inicio —o la renovación— de un compromiso continuo. «El día 25-N es un punto de partida para poder avanzar como sociedad, el objetivo es que la violencia no tenga cabida en ningún ámbito. Toda la sociedad ha de implicarse en un compromiso continuo para que esto no tenga lugar, queriendo erradicar la violencia».

Este año, la programación del 25-N en Eibar se centra, de manera especial, en cómo reparar y ayudar a las mujeres que se enfrentan a la violencia machista y en concienciar sobre las vías legales con las que cuentan para combatirla. No se trata sólo de denunciar la violencia, sino de ofrecer caminos reales para salir de ella y para recomponer la vida después del daño.

Un año más, toda la programación ha sido diseñada por las participantes de la Mesa de la Mujer, el espacio de trabajo y coordinación entre asociaciones, colectivos feministas y el Ayuntamiento. Esa construcción compartida, subrayan desde el área de Igualdad, es clave para que las políticas y las acciones del 25-N respondan a las necesidades y voces diversas de las mujeres eibarresas.

Con la concentración en Unzaga, las madejas tejidas contra la violencia y el conjunto de actividades de memoria, defensa y reparación, Eibar se suma de nuevo al movimiento global del 25-N, recordando que la violencia machista no es un problema privado, sino una cuestión de derechos humanos que interpela a toda la sociedad.