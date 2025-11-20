Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Ipurua acogerá mañana los dos partidos de los sénior. FÉLIX MORQUECHO

El Eibar Saskibaloia ante un punto de inflexión en un sábado clave en Ipurua

Tanto el masculino como el femenino juegan mañana frente al Aloña Mendi con la necesidad de sumar una victoria

Marcos Rodríguez

Eibar.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:03

Comenta

El Eibar Saskibaloia afronta un fin de semana de gran importancia en sus aspiraciones competitivas. Mañana el polideportivo Ipurua será escenario de una doble jornada en la que los equipos sénior masculino y femenino tratarán de conseguir un resultado que cambie la dinámica de sus temporadas.

A las 14.30 horas será el turno del Artesanos Juantxo, que recibirá al Biotz Aloña Mendi en la novena jornada de la Primera División Provincial. El primer equipo masculino eibarrés llega a este encuentro como colista tras sumar una sola victoria y encadenar seis derrotas consecutivas en una primera vuelta muy exigente. Los armeros ya se midieron al conjunto oñatiarra en la segunda jornada liguera, cayendo a domicilio por 84-45, y afrontan este nuevo duelo con la intención de mostrar una versión más competitiva y recuperar unas sensaciones que no disfrutan desde hace dos meses.

A continuación, a las 16.30 horas, será el primer equipo femenino el que salte a pista para medirse al Lana Aloña Mendi, también procedente de Oñati. En este caso, la clasificación refleja igualmente un momento delicado: las eibarresas son las colistas de la Segunda División Provincial y aún no han logrado estrenar su casillero de victorias. Sin embargo, el partido se presenta como una gran oportunidad, ya que el conjunto visitante únicamente ha logrado un triunfo en sus seis partidos. Con el apoyo de Ipurua, las armeras buscarán firmar un partido sólido que les permita inaugurar el casillero y dar un paso adelante en la clasificación.

Completará la jornada el equipo sénior masculino B, que también pelea por salir del fondo de la tabla en su categoría, la Tercera División Provincial. Los eibarreses visitarán a las 16.00 horas al Oiarso de Errenteria con el objetivo de reencontrarse con la victoria y comenzar a escalar posiciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  4. 4 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  5. 5 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  6. 6 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  7. 7 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana
  10. 10

    Así es la mochila de supervivencia que Cataluña ha propuesto que tengan a mano todos los hogares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Eibar Saskibaloia ante un punto de inflexión en un sábado clave en Ipurua

El Eibar Saskibaloia ante un punto de inflexión en un sábado clave en Ipurua