El Eibar Saskibaloia ante un punto de inflexión en un sábado clave en Ipurua Tanto el masculino como el femenino juegan mañana frente al Aloña Mendi con la necesidad de sumar una victoria

Marcos Rodríguez Eibar. Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:03

El Eibar Saskibaloia afronta un fin de semana de gran importancia en sus aspiraciones competitivas. Mañana el polideportivo Ipurua será escenario de una doble jornada en la que los equipos sénior masculino y femenino tratarán de conseguir un resultado que cambie la dinámica de sus temporadas.

A las 14.30 horas será el turno del Artesanos Juantxo, que recibirá al Biotz Aloña Mendi en la novena jornada de la Primera División Provincial. El primer equipo masculino eibarrés llega a este encuentro como colista tras sumar una sola victoria y encadenar seis derrotas consecutivas en una primera vuelta muy exigente. Los armeros ya se midieron al conjunto oñatiarra en la segunda jornada liguera, cayendo a domicilio por 84-45, y afrontan este nuevo duelo con la intención de mostrar una versión más competitiva y recuperar unas sensaciones que no disfrutan desde hace dos meses.

A continuación, a las 16.30 horas, será el primer equipo femenino el que salte a pista para medirse al Lana Aloña Mendi, también procedente de Oñati. En este caso, la clasificación refleja igualmente un momento delicado: las eibarresas son las colistas de la Segunda División Provincial y aún no han logrado estrenar su casillero de victorias. Sin embargo, el partido se presenta como una gran oportunidad, ya que el conjunto visitante únicamente ha logrado un triunfo en sus seis partidos. Con el apoyo de Ipurua, las armeras buscarán firmar un partido sólido que les permita inaugurar el casillero y dar un paso adelante en la clasificación.

Completará la jornada el equipo sénior masculino B, que también pelea por salir del fondo de la tabla en su categoría, la Tercera División Provincial. Los eibarreses visitarán a las 16.00 horas al Oiarso de Errenteria con el objetivo de reencontrarse con la victoria y comenzar a escalar posiciones.