Jugadores del Eibar junto a directivos y cuerpo técnico honran a la Virgen de Arrate. SD EIBAR

Eibar

La SD Eibar honra a la Virgen de Arrate con una ofrenda floral

Jugadores, cuerpo técnico y directiva se encomiendan a la patrona de la ciudad antes de afrontar una importante jornada

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:26

Comenta

A las puertas de afrontar una importante jornada este domingo, con el partido en Ipurua frente al Castellón del masculino y la visita a Tenerife ... del femenino, la Sociedad Deportiva Eibar ha cumplido este martes con una de sus tradiciones: la ofrenda floral a la Virgen de Arrate. Como cada año, el club armero ascendió al santuario situado en el monte Arrate, a 556 metros de altitud sobre la ciudad, para rendir homenaje a la patrona y encomendarse a ella de cara a la temporada actual.

