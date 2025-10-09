La SD Eibar honra a la Virgen de Arrate con una ofrenda floral

EibarLa SD Eibar honra a la Virgen de Arrate con una ofrenda floral
Jugadores, cuerpo técnico y directiva se encomiendan a la patrona de la ciudad antes de afrontar una importante jornada
Eibar
Jueves, 9 de octubre 2025, 20:26
A las puertas de afrontar una importante jornada este domingo, con el partido en Ipurua frente al Castellón del masculino y la visita a Tenerife ... del femenino, la Sociedad Deportiva Eibar ha cumplido este martes con una de sus tradiciones: la ofrenda floral a la Virgen de Arrate. Como cada año, el club armero ascendió al santuario situado en el monte Arrate, a 556 metros de altitud sobre la ciudad, para rendir homenaje a la patrona y encomendarse a ella de cara a la temporada actual.
La expedición azulgrana estuvo integrada por miembros de la directiva, jugadores y jugadoras de los primeros equipos, técnicos y empleados del club, encabezados por la presidenta Amaia Gorostiza. A su llegada al santuario, el grupo fue recibido por el párroco Pedro Laskurain, quien agradeció la visita y subrayó los valores que identifican al Eibar, destacando el esfuerzo, la entrega y el compañerismo como señas de identidad de la entidad.
Tras sus palabras, tomó la palabra la presidenta, que quiso compartir un mensaje de unión y optimismo. Gorostiza destacó la importancia de mantener la ilusión en todos los proyectos del club, recordando que «deben ser un motivo de ilusión, no de presión». Además, agradeció a todos los presentes por formar parte de «esta gran familia» y tuvo un reconocimiento especial para los capitanes de las plantillas, a quienes definió como «el faro de sus compañeros», ejemplo de «valores incuestionables».
El acto concluyó con el momento más emotivo de la jornada: la ofrenda floral. Los capitanes de los primeros equipos, masculino y femenino, depositaron un centro de flores a los pies del altar en nombre de toda la familia armera, en un gesto que simboliza el compromiso, la fe y la unión del club armero con su ciudad y su historia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión