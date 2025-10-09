La SD Eibar honra a la Virgen de Arrate con una ofrenda floral

A las puertas de afrontar una importante jornada este domingo, con el partido en Ipurua frente al Castellón del masculino y la visita a Tenerife ... del femenino, la Sociedad Deportiva Eibar ha cumplido este martes con una de sus tradiciones: la ofrenda floral a la Virgen de Arrate. Como cada año, el club armero ascendió al santuario situado en el monte Arrate, a 556 metros de altitud sobre la ciudad, para rendir homenaje a la patrona y encomendarse a ella de cara a la temporada actual.

La expedición azulgrana estuvo integrada por miembros de la directiva, jugadores y jugadoras de los primeros equipos, técnicos y empleados del club, encabezados por la presidenta Amaia Gorostiza. A su llegada al santuario, el grupo fue recibido por el párroco Pedro Laskurain, quien agradeció la visita y subrayó los valores que identifican al Eibar, destacando el esfuerzo, la entrega y el compañerismo como señas de identidad de la entidad.

Tras sus palabras, tomó la palabra la presidenta, que quiso compartir un mensaje de unión y optimismo. Gorostiza destacó la importancia de mantener la ilusión en todos los proyectos del club, recordando que «deben ser un motivo de ilusión, no de presión». Además, agradeció a todos los presentes por formar parte de «esta gran familia» y tuvo un reconocimiento especial para los capitanes de las plantillas, a quienes definió como «el faro de sus compañeros», ejemplo de «valores incuestionables».

El acto concluyó con el momento más emotivo de la jornada: la ofrenda floral. Los capitanes de los primeros equipos, masculino y femenino, depositaron un centro de flores a los pies del altar en nombre de toda la familia armera, en un gesto que simboliza el compromiso, la fe y la unión del club armero con su ciudad y su historia.