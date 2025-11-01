El Eibar Eskubaloia recibe al Ereintza en el polideportivo Ipurua La victoria del Zarautz mete presión a los de Fernando Fernández, que a las 12.00 horas se juegan dos puntos y el invicto en casa

Marcos Rodríguez EIBAR. Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

El senior masculino del Eibar Eskubaloia quiere seguir escribiendo su gran inicio de curso este mediodía en el polideportivo Ipurua. El conjunto armero recibe a las 12.00 horas al Ereintza Aguaplast de Errenteria en la octava jornada de la Primera Nacional, con el objetivo de prolongar su fortaleza como local y mantenerse en la pelea por los puestos de fase de ascenso.

Los de Fernando Fernández se presentan ante su público con confianza plena tras encadenar dos victorias consecutivas y un balance casi impecable en lo que va de temporada: doce puntos de catorce posibles, apenas una derrota y pleno de triunfos en casa, donde han demostrado solvencia y personalidad en cada encuentro.

El rival de hoy, sin embargo, no será un mero invitado. El Ereintza llega a Ipurua con siete puntos y la ambición de frenar su reciente dinámica tras dos derrotas seguidas. Con tres victorias, un empate y tres tropiezos, el cuadro errenteriarra se sitúa en la zona media-alta de la tabla y buscará sorprender a los eibarreses para no perder comba con el grupo de cabeza.

Para el Eibar Eskubaloia, el choque supone una nueva oportunidad de confirmar sensaciones, afianzar su candidatura a lo más alto y brindar a la afición otro domingo de balonmano con premio. Además, la victoria del Amenabar Zarautz ayer ante el Pulpo (24-31) sigue metiendo presión a los armeros, que de perder se descolgarían hasta los cuatro puntos.

El pulso por seguir dando pasos firmes en la liga pasa por Ipurua, donde el equipo armero ha demostrado ser especialmente fiable con un pleno de victorias que quiere mantener.