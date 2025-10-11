El Eibar se encomienda a Ipurua para frenar a un Castellón que llega lanzado

Tras la inesperada derrota del pasado viernes frente al Ceuta por 1-0, partido en el que el Eibar tuvo que disputar más de ... 70 minutos con 10 jugadores, los armeros vuelven a casa con el objetivo de reencontrarse con la victoria y mantener intacta su condición de invicto en Ipurua. El estadio del Eibar será esta tarde, a partir de las 16.15 horas, el escenario de la novena jornada liguera, en la que el equipo de Beñat San José recibirá a un Castellón en racha y con los mismos números que los azulgranas en la clasificación.

La cita llega marcada por la necesidad de reacción del conjunto eibarrés, que quiere dejar atrás el tropiezo en tierras norteafricanas y recuperar las buenas sensaciones que le han acompañado en casa durante el arranque de curso. Ipurua se ha convertido en el gran bastión del Eibar, donde ha sumado 10 de los 11 puntos que acumula en la clasificación, con tres victorias y un empate en cuatro partidos disputados ante su afición.

El rival, sin embargo, no lo pondrá nada fácil. El Castellón aterriza en Eibar en un gran momento de forma, después de encadenar tres triunfos consecutivos y cuatro jornadas puntuando. Los de Pablo Hernández han calcado los registros del cuadro armero en estos primeros compases de la temporada: tres victorias, dos empates y tres derrotas. Ambos equipos llegan a esta cita empatados a 11 puntos, con la única diferencia de un golaveraje más ajustado: 13 tantos a favor y 12 en contra del Castellón frente a los 10 y 7 del Eibar. Por ello, el choque se presenta como un enfrentamiento directo por seguir escalando posiciones en la tabla y afianzarse en la zona media-alta.

Beñat San José y los suyos tratarán de imponer el ritmo y la presión que les ha hecho fuertes en casa, donde el equipo se muestra sólido, intenso y eficaz gracias, en parte, al impulso de sus aficionados. El entrenador donostiarra insistió este sábado en la importancia de «mantener la identidad y la mentalidad de Ipurua» para transformar el buen juego en resultados. Para ello, el apoyo del público armero volverá a ser fundamental en un escenario que está siendo clave en este inicio de temporada.

Un peligro a domicilio

El Castellón, por su parte, se presenta como rival muy competitivo lejos de su estadio. Los 'orelluts' han ganado sus dos últimos compromisos a domicilio y se han mostrado como un conjunto peligroso, con pegada y capacidad para adaptarse a distintos registros de juego. Pese a ello, su último precedente en Ipurua no fue favorable: la pasada campaña cayeron por 1-0 en un partido muy disputado, aunque se tomaron la revancha en Castalia imponiéndose por 2-0. En aquél entonces el Eibar disputó ambos partidos bajo el mando de Joseba Etxeberria.

Con los dos equipos tan igualados en todos los aspectos el encuentro promete equilibrio, intensidad y emoción hasta el final. El Eibar busca seguir haciendo de Ipurua un fortín inexpugnable y retomar el pulso de la victoria para mirar hacia arriba en la tabla, mientras que el Castellón tratará de prolongar su buena dinámica y asaltar un estadio que, hasta ahora, ha sido territorio prohibido para sus rivales.