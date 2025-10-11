Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Eibar vuelve a Ipurua esta tarde para tratar de frenar a un Castellón que llega lanzado con tres victorias consecutivas. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

El Eibar se encomienda a Ipurua para frenar a un Castellón que llega lanzado

Los armeros reciben a las 16.15 al Castellón, rival directo con idéntico balance de puntos, en un duelo que promete máxima igualdad

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:47

Comenta

Tras la inesperada derrota del pasado viernes frente al Ceuta por 1-0, partido en el que el Eibar tuvo que disputar más de ... 70 minutos con 10 jugadores, los armeros vuelven a casa con el objetivo de reencontrarse con la victoria y mantener intacta su condición de invicto en Ipurua. El estadio del Eibar será esta tarde, a partir de las 16.15 horas, el escenario de la novena jornada liguera, en la que el equipo de Beñat San José recibirá a un Castellón en racha y con los mismos números que los azulgranas en la clasificación.

