La SD Eibar celebra esta tarde su Junta General de Accionistas en Ipurua La cita, a las 19.00 en Ipurua, llega con el equipo en un momento crítico, decimoctavo y al borde del descenso

M. R. Eibar. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:58

La SD Eibar celebra esta tarde a las 19.00 horas su Junta General Ordinaria de Accionistas en la sala de prensa de Ipurua. Una cita señalada en el calendario institucional del club que este año llega marcada por la delicada situación deportiva del primer equipo: los armeros ocupan la decimoctava posición en la clasificación sin margen con los puestos de descenso.

A lo largo de la sesión, los accionistas abordarán un orden del día con varios puntos clave para la gestión y el futuro inmediato de la entidad. En primer lugar, la presidenta, Amaia Gorostiza, ofrecerá un informe sobre la situación actual del club, antes de dar paso al análisis de las Cuentas Anuales y de la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio.

La Junta deberá examinar y, en su caso, aprobar las Cuentas Anuales, el informe de gestión y el Informe de Sostenibilidad. También se someterá a votación la gestión del Consejo de Administración durante el último ejercicio, así como la propuesta de aplicación del resultado económico.

Entre otros puntos, los accionistas deberán decidir sobre la reelección del auditor de cuentas y la delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. La sesión concluirá con el habitual turno de ruegos y preguntas.

La reunión llega en un periodo muy delicado debido a la situación clasificatoria, con la obligación de seguir avanzando en el plano institucional, económico y social, en un momento decisivo para la temporada.