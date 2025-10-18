Eibar celebra hoy la Udazkentrail 25, la cita otoñal del trail para todos La salida se llevará a cabo a las 8.30 horas desde la sede del Club Deportivo Eibar, y el trayecto circular es de 14,6 km

Marcos Rodríguez Eibar. Sábado, 18 de octubre 2025, 21:09 Comenta Compartir

La montaña vuelve a ser protagonista hoy en Eibar con la celebración del Udazkentrail, la salida otoñal de trail running organizada por el Mendi Taldea y el Kalamua Korrikalari Taldea. La actividad, que no tiene carácter competitivo, reunirá a numerosos aficionados a la montaña que desde primera hora disfrutarán de una jornada deportiva marcada por el buen ambiente y el contacto con la naturaleza.

La salida se llevará a cabo a las 8.30 horas desde la sede del Club Deportivo Eibar, en la calle Toribio Etxebarria, donde los participantes se harán la tradicional foto de grupo antes de iniciar el recorrido. La prueba propone un itinerario circular de 14,6 kilómetros, con 835 metros de desnivel positivo acumulado y un tiempo estimado de entre tres y tres horas y media, lo que la convierte en una ruta accesible para todo tipo de corredores de montaña.

El trazado combina tramos de pista y sendero, con el monte Urko como punto culminante de la jornada. Desde el Depor, los participantes ascenderán por Mekola, Legarre y Amaña, para continuar por el camino natural hacia Sosola, Arrajola y Aritxuleta, disfrutando de las vistas y del colorido otoñal de los bosques eibarreses. Tras coronar Urko, el descenso se realizará por la cresta hacia Ahuntzarte y Elorreta, antes de regresar a Abeletxe, Estixa y el Sakun, donde finaliza el recorrido de nuevo en el punto de salida.

La organización ha a insistido en el carácter abierto, gratuito y participativo del evento, que busca fomentar el disfrute del entorno natural y la convivencia entre los aficionados al trail running.

Con esta cita, el Udazkentrail pone el broche final al calendario de salidas de trail en Eibar, después del exitoso Udaberritrail celebrado en primavera. Una jornada para disfrutar del deporte, la montaña y el compañerismo en el entorno de Eibar.