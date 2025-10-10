El Eibar buscará su mejor versión en Ipurua

El Eibar vuelve a escena este domingo en Ipurua, a partir de las 16.15 horas, con el objetivo de reencontrarse con la victoria ... y recuperar sensaciones tras la derrota del pasado viernes en Ceuta. Lo hará recibiendo la visita de un Castellón que llega en gran momento de forma. Se trata de un rival directo que viene lanzado a Ipurua tras haber sumado tres victorias consecutivas gracias a un estilo ofensivo muy definido. El técnico armero, Beñat San José, afronta el duelo con la confianza que le caracteriza y con el mensaje claro de que su equipo debe seguir siendo fiel a su identidad.

El preparador donostiarra reconoció este viernes en la rueda de prensa previa al partido que la derrota en Ceuta dejó un sabor amargo por las circunstancias, pero valoró positivamente la reacción del equipo. En su opinión, el segundo tiempo, pese a jugarse en inferioridad numérica por la polémica expulsión del defensor Leonardo Buta en el minuto 17 de partido, fue una muestra del carácter, el compromiso y la capacidad de respuesta del grupo. Desde el regreso a la ciudad de ¡portiva de Areitio la plantilla ha trabajado con intensidad para corregir errores y reforzar las sensaciones positivas que viene dejando el equipo en su estadio, donde se mantiene invicto.

San José insiste en la importancia del equilibrio y de mantener la misma personalidad en todos los escenarios. Aunque los resultados fuera de casa no han acompañado (tan solo se ha sumado un punto de doce posibles), el técnico considera que ese aspecto debe convertirse en un estímulo y no en una carga. «Cada partido nos da pistas de por dónde mejorar», señaló durante su intervención en Areitio, convencido de que el equipo encontrará la regularidad también lejos de Ipurua.

Hacer del estilo su identidad

Sobre el juego, el entrenador volvió a remarcar que la seña de identidad del Eibar está en la presión, la recuperación rápida y el fútbol combinativo. Un estilo valiente y propositivo que ha hecho del conjunto armero un equipo dominador como local, donde suma diez de los once puntos que tiene en la clasificación. La conexión con la afición, añade, es clave para mantener esa energía: Ipurua se ha convertido en un escenario donde el equipo se siente arropado y cómodo.

El Castellón, por su parte, llegará en un gran momento. Beñat destacó el buen trabajo del nuevo técnico castellonense, Pablo Hernández, que ha sabido mantener el toque ofensivo del equipo y reforzar su equilibrio. El Eibar, sin embargo, confía en su fortaleza en casa para imponerse y volver a la senda del triunfo.

Con las bajas de Buta y Corpas por sanción, pero con Arambarri ya reincorporado al grupo, el equipo llega preparado y con la moral alta al duelo de este domingo. Beñat San José afronta el encuentro con optimismo y la convicción de que el Eibar, con su fútbol y el empuje de Ipurua, volverá a mostrar su mejor versión.