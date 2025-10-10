Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beñat San José en el área técnica instruyendo a sus futbolistas durante el último partido liguero en Ipurua, frente al Depor. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

El Eibar buscará su mejor versión en Ipurua

Los armeros reciben al Castellón este domingo a las 16.15 con el objetivo de reencontrarse con la victoria y reafirmar su fortaleza en casa

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:15

Comenta

El Eibar vuelve a escena este domingo en Ipurua, a partir de las 16.15 horas, con el objetivo de reencontrarse con la victoria ... y recuperar sensaciones tras la derrota del pasado viernes en Ceuta. Lo hará recibiendo la visita de un Castellón que llega en gran momento de forma. Se trata de un rival directo que viene lanzado a Ipurua tras haber sumado tres victorias consecutivas gracias a un estilo ofensivo muy definido. El técnico armero, Beñat San José, afronta el duelo con la confianza que le caracteriza y con el mensaje claro de que su equipo debe seguir siendo fiel a su identidad.

