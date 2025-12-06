El Eibar afronta un duelo vital en Las Gaunas

El Eibar vuelve a la liga este domingo a las 16.00 horas en un escenario que promete tensión con mucho en juego. Las ... armeras visitan Las Gaunas para medirse al Logroño en un duelo directo por la permanencia que llega en un momento clave para ambos equipos tras el parón.

El conjunto de Iñaki Goikoetxea encara la cita con la obligación de frenar una dinámica negativa que le ha llevado a encadenar tres derrotas consecutivas. Pese a ello, el Eibar mantiene un colchón de cinco puntos sobre el descenso y se presenta en la duodécima plaza con 10 puntos en 12 jornadas. Al otro lado espera un Logroño que llega decimoquinto con 5 puntos y sin conocer aún la victoria en liga, pero que ha demostrado competitividad: ha firmado cinco empates y encaja pocos goles. El conjunto riojano llega con urgencia, sabedor de que la liga avanza y de que este tipo de encuentros serán claves para el desenlace de la temporada.

Las sensaciones recientes no favorecen al Eibar. Aunque el equipo armero ha mostrado cierta soltura como visitante en otras fases del curso, sus dos últimos desplazamientos a Lezama y Valdebebas se han saldado con derrotas. EL técnico debarra insiste en la importancia de recuperar la solidez defensiva que caracterizó al equipo en los primeros meses de competición y que se ha visto resentida en las últimas jornadas. Regularidad y continuidad son las palabras más repetidas en Areitio durante esta semana de trabajo.

El duelo de este domingo, además, tendrá un componente emocional adicional. Aunque será la primera vez que Logroño y Eibar se enfrenten en Liga F, ambos equipos ya se han visto las caras recientemente. En pretemporada, el Eibar venció por 0-1 en La Isla, Logroño; sin embargo, la pasada campaña, en Copa de la Reina, el cuadro riojano eliminó a las armeras también en su feudo con un 1-0 en un encuentro muy cerrado. Ese precedente, junto a la necesidad de ambos equipos, apunta a un partido extremadamente parejo y de detalles.

Una victoria permitiría al Eibar dar un salto importante en la tabla y abrir la brecha con la zona roja hasta los ocho puntos, además de recuperar confianza antes de encarar otro tramo de calendario exigente. Para el Logroño, sin embargo, el choque acoge tintes de final: los tres puntos reducirían la distancia con la permanencia y se pondrían a dos de las armeras.

Goikoetxea tendrá a su disposición a toda la plantilla salvo a Patri Ojeda, por motivos personales. Las tres internacionales, Eunate Astralaga, Emma Moreno y Alimata Belem, ya están de vuelta para jugar.

Este domingo queda todo por decidir en una jornada importante para ambos. Las Gaunas será protagonista a partir de las 16.00 horas en un partido que puede cambiar el paso de la temporada.