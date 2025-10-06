Debora Silvestri conquista Eibar bajo la lluvia

Eibar vivió una jornada tan épica como emotiva el domingo con la disputa del VII Gran Premio Ciudad de Eibar Laboral Kutxa Saria, una ... carrera que volvió a demostrar por qué es una de las citas más exigentes y espectaculares del calendario femenino. Bajo una intensa lluvia y sobre un recorrido de 131,6 kilómetros plagado de dificultades, la italiana Debora Silvestri (Laboral Kutxa – Euskadi Fundazioa) se alzó con la victoria tras imponerse al esprint en la calle Toribio Etxebarria a la británica Noemi Thomson (DAS – Hutchinson). La corredora del equipo vasco coronó así una gran actuación colectiva de su formación, que controló la prueba con inteligencia y coraje.

La carrera arrancó a las 9.30 horas en el centro de la ciudad armera con los 14 equipos participantes y, aunque la primera parte del recorrido transcurrió sin grandes sobresaltos, el terreno quebrado y las condiciones meteorológicas fueron endureciendo la prueba. Como se preveía, la subida final a Ixua, de primera categoría, resultó decisiva. Fue allí donde Usoa Ostolaza, también del Laboral Kutxa, lanzó un ataque demoledor que le permitió coronar el puerto en solitario, soñando con levantar los brazos ante su afición.

Sin embargo, la bajada hacia Eibar fue traicionera. Con el asfalto mojado, Ostolaza sufrió una caída a pocos kilómetros de meta, lo que permitió que el grupo perseguidor, encabezado por Silvestri, Thomson y la portuguesa Alice Coutinho (Massi – Baix Ter), la alcanzara y superara. La propia Silvestri también se fue al suelo durante el descenso, pero demostró una gran fortaleza mental para recuperarse, enlazar con cabeza y lanzar un potente esprint final en las calles de Toribio Etxebarria, donde acabó imponiéndose con claridad. Thomson llegó pegada a su rueda y Coutinho completó el podio.

El desenlace dejó una mezcla de emoción y orgullo en el equipo Laboral Kutxa, que pese a la caída de Ostolaza, una de las favoritas, pudo celebrar la victoria de Silvestri, ejemplo de constancia y superación.

Más allá del resultado deportivo, la jornada dejó otro momento cargado de simbolismo: el adiós de Ane Santesteban, que disputó en Eibar la última carrera de su carrera profesional. La corredora de Errenteria, una de las grandes referentes del ciclismo femenino nacional, fue homenajeada por sus compañeras antes de la salida con un pasillo de honor. Cruzó la meta en la decimosexta posición, visiblemente emocionada, disfrutando del triunfo de su equipo y de una despedida que cerró un círculo perfecto: fue precisamente en Eibar, con el desaparecido Debabarrena - Kirolgi, donde dio sus primeros pasos como profesional en el 2009, hace ya 16 temporadas.

El VII Gran Premio Ciudad de Eibar volvió a poner el foco del ciclismo femenino internacional en la ciudad armera, que volvió a demostrar su capacidad para acoger pruebas de alto nivel y reforzar su vínculo histórico con el ciclismo. A pesar de la lluvia y del frío, el público respondió y acompañó con aplausos el esfuerzo de las corredoras a lo largo del recorrido. La organización, a cargo del Club Ciclista Eibarrés, volvió a destacar por su gran trabajo y por mantener viva una cita que ya es referente en el calendario UCI femenino.

Así, bajo un cielo gris pero con un caluroso ambiente, Eibar volvió a escribir el domingo una de las páginas más intensas e importantes de la temporada ciclista femenina, haciendo honor a su tradición y latiendo, una vez más, al ritmo del pedal.