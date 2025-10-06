Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Debora Silvestri celebra la victoria en el Gran Premio Ciudad de Eibar al cruzar la meta de Toribio Etxebarria en primera posición. CLUB CICLISTA EIBARRÉS

Eibar

Debora Silvestri conquista Eibar bajo la lluvia

La italiana del Laboral Kutxa se impuso a Noemi Thomson al sprint tras una carrera marcada por la lluvia, los descensos peligrosos y la caída de Usoa Ostolaza en Ixua

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:13

Comenta

Eibar vivió una jornada tan épica como emotiva el domingo con la disputa del VII Gran Premio Ciudad de Eibar Laboral Kutxa Saria, una ... carrera que volvió a demostrar por qué es una de las citas más exigentes y espectaculares del calendario femenino. Bajo una intensa lluvia y sobre un recorrido de 131,6 kilómetros plagado de dificultades, la italiana Debora Silvestri (Laboral Kutxa – Euskadi Fundazioa) se alzó con la victoria tras imponerse al esprint en la calle Toribio Etxebarria a la británica Noemi Thomson (DAS – Hutchinson). La corredora del equipo vasco coronó así una gran actuación colectiva de su formación, que controló la prueba con inteligencia y coraje.

