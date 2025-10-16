El Artesanos Juantxo recibe al colista para tratar de recuperar sensaciones

El Eibar Saskibaloia afronta este fin de semana una nueva jornada de competición con sus equipos sénior en acción. El Artesanos Juantxo disputa este ... sábado la quinta jornada de la Primera División Provincial con la mirada puesta en volver a la senda de la victoria. El duelo se jugará en el polideportivo Ipurua, a partir de las 14.30 horas, frente al Elorri-Aldapa, de Alegia.

El equipo eibarrés llega con la necesidad de revertir una dinámica negativa de resultados. Tras un estreno prometedor con triunfo en su debut en la categoría, los armeros han encadenado tres derrotas consecutivas que los han hecho descender hasta la séptima posición del grupo 1, compuesto por ocho equipos. La cita de se presenta, por tanto, como una gran oportunidad para recuperar confianza y reencontrarse con las buenas sensaciones mostradas al inicio del curso.

El Elorri-Aldapa, rival de los eibarreses, llega a Ipurua como colista, después de haber caído en sus cuatro primeros encuentros. Aun así, el conjunto de Alegia buscará aprovechar cualquier despiste local para sumar su primera victoria, por lo que el Artesanos Juantxo no podrá relajarse si quiere volver a ganar.

Por su parte, el sénior femenino del Eibar Saskibaloia afrontará este sábado la tercera jornada de la Segunda División Provincial, en este caso a domicilio. Las armeras visitarán al Ordizia a las 12.30 horas en el polideportivo Majori, con el objetivo de estrenar su casillero de victorias.

El conjunto eibarrés no ha tenido el inicio esperado, con dos derrotas en las dos primeras jornadas, pero confía en que el trabajo y la progresión del grupo acaben dando resultados. El reto será exigente, ya que el Ordizia llega con dos victorias de dos, pero la ilusión de las armeras siguen intactos en busca de un punto de inflexión que les permita iniciar la remontada en la tabla.