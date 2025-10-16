Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El Artesanos Juantxo recibe al Elorri-Aldapa en Ipurua. EIBAR SASKIBALOIA

Eibar

El Artesanos Juantxo recibe al colista para tratar de recuperar sensaciones

El sénior masculino del Eibar Saskibaloia recibe este sábado al Elorri-Aldapa; las armeras visitan al Ordizia en busca de su primer triunfo

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:25

Comenta

El Eibar Saskibaloia afronta este fin de semana una nueva jornada de competición con sus equipos sénior en acción. El Artesanos Juantxo disputa este ... sábado la quinta jornada de la Primera División Provincial con la mirada puesta en volver a la senda de la victoria. El duelo se jugará en el polideportivo Ipurua, a partir de las 14.30 horas, frente al Elorri-Aldapa, de Alegia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  3. 3 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  4. 4 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  5. 5 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  6. 6 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  7. 7

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  8. 8

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  9. 9

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno
  10. 10 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Artesanos Juantxo recibe al colista para tratar de recuperar sensaciones

El Artesanos Juantxo recibe al colista para tratar de recuperar sensaciones