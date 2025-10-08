El Artesanos Juantxo paga caro su mal inicio ante el Saski Axular

El Eibar Saskibaloia vivió un fin de semana intenso con resultados dispares para sus equipos federados, en una jornada que volvió a dejar buenas ... sensaciones y margen de crecimiento en todas las categorías.

En Primera División Provincial, el Artesanos Juantxo cayó en un igualado encuentro frente al Saski Axular por 62-70 en el polideportivo Ipurua. Un mal arranque de los eibarreses, que concedieron un parcial de 4-18, lastró a los locales, que se vieron obligados a remar contracorriente durante todo el choque. Pese a ello, el conjunto eibarrés no bajó los brazos y, con un ritmo alto de juego, consiguió llegar con vida al último cuarto, 58-61. El triple del empate no quiso entrar y el Saski Axular selló el triunfo desde la línea de personal. Con este resultado son dos derrotas seguidas para un Artesanos Juantxo que debutó con victoria en la temporada, y cae a la sexta posición del grupo 1.

En Tercera Provincial, el Eibar Saskibaloia B consiguió una trabajada victoria por 53-51 ante el Oiarso en su debut. La primera jornada de los armeros, que jugaron en Ipurua el sábado, estuvo marcada por los errores de ambos equipos, aunque los locales dominaron durante buena parte del choque gracias a su acierto desde la línea de tres, alcanzando el descanso con una cómoda renta de 31-18. En la segunda mitad, la defensa en zona 1-3-1 de los visitantes complicó el ataque armero, que vio cómo su ventaja se reducía poco a poco. En un final ajustado, el tiro del Oiarso para forzar la prórroga no entró, y la victoria se quedó en casa para el B.

Derrota del femenino

Por su parte, el equipo sénior femenino debutó en la Segunda Provincial con una derrota por 55-39 en su visita al Drunkat Hoops de Donostia, en un encuentro en el que las armeras mostraron destellos de calidad y un prometedor futuro.

Los dos primeros cuartos fueron muy buenos, combinando acierto y velocidad, con jugadas bien elaboradas desde la defensa. Sin embargo, los ajustes de banquillo y la pérdida de ritmo en la segunda mitad pasaron factura. Aun así, el equipo reaccionó en el tramo final, dejando claro que, pese a ser su primer partido con jugadoras nuevas y debutantes en categoría sénior, hay base para crecer y dar de qué hablar a lo largo del curso.

En categorías de formación, el Infantil Masculino Participación 2013 cayó por un ajustado 31-28 ante Debasket Txiki, en un encuentro muy equilibrado de principio a fin. Un mal segundo cuarto (16-5) marcó la diferencia, aunque los jóvenes eibarreses mostraron carácter para reponerse y pelear hasta el último minuto. Destacaron Xabi con 12 puntos, Kenai con 6 e Ismail con 5.

El club de baloncesto eibarrés continúa así su rodaje en las primeras semanas de competición, con la vista puesta en seguir mejorando su juego cada jornada.