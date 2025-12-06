Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La foto oficial de los campeones de la primera edición del torneo. SD EIBAR

Eibar

Areitio estrena con éxito el Trofeo Internacional Leyendas del Fútbol

El Eibar se proclama campeón en una jornada marcada por la lucha contra el racismo y en favor de la igualdad

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:46

Comenta

Areitio vivió el pasado sábado una jornada especial con la celebración de la primera edición del Trofeo Internacional Leyendas del Fútbol contra el Racismo ... y la Discriminación. La nueva ciudad deportiva de la SD Eibar acogió por primera vez esta competición, que reunió a FC ONU, Real Sociedad, Athletic Club y SD Eibar, y que se saldó con doble éxito: la excelente respuesta del público y el triunfo deportivo del conjunto armero, que se proclamó campeón del torneo.

