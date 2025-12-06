Areitio estrena con éxito el Trofeo Internacional Leyendas del Fútbol

Areitio vivió el pasado sábado una jornada especial con la celebración de la primera edición del Trofeo Internacional Leyendas del Fútbol contra el Racismo ... y la Discriminación. La nueva ciudad deportiva de la SD Eibar acogió por primera vez esta competición, que reunió a FC ONU, Real Sociedad, Athletic Club y SD Eibar, y que se saldó con doble éxito: la excelente respuesta del público y el triunfo deportivo del conjunto armero, que se proclamó campeón del torneo.

Durante toda la mañana se disputaron los encuentros de la fase de grupos, que ofrecieron un espectáculo marcado por la deportividad, la igualdad y el compañerismo. La primera edición del torneo en Areitio dejó claro desde el primer momento su potencial para consolidarse como una cita de referencia gracias al clima de respeto que se mantuvo en cada partido. La final, muy disputada, coronó a la SD Eibar, que se impuso al Athletic Club y levantó la copa de campeona ante la afición presente.

El acto de clausura reunió a un destacado grupo de autoridades e instituciones vinculadas al proyecto. Entre ellas estuvieron Amaia Gorostiza, presidenta de la SD Eibar; Mikel Larrañaga, vicepresidente de SD Eibar Fundazioa; Igor Agirre, alcalde de Mallabia; el presidente del FC ONU; José Antonio Montero Botanch, director de Relaciones Institucionales de LALIGA; además de representantes de la Real Sociedad, Athletic Club y diversas federaciones. Tras la entrega de medallas y trofeos, la tradicional foto de familia cerró una jornada que reafirma la importancia del deporte como herramienta de lucha contra la discriminación.

La organización agradeció la implicación de todos los equipos, instituciones y asistentes, cuya participación permitió que esta primera edición fuera un éxito en todos los sentidos. Con un estreno tan bueno el torneo apunta a consolidarse como cita anual.