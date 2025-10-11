Areitio acoge el IV Torneo Internacional contra el Racismo y la Discriminación

EibarAreitio acoge el IV Torneo Internacional contra el Racismo y la Discriminación
Real Sociedad, Athletic, FC Naciones Unidas y Eibar participarán el 29 de noviembre en una jornada muy especial
Eibar
Sábado, 11 de octubre 2025, 20:46
La Ciudad Deportiva de Areitio será escenario del IV Torneo Internacional de Fútbol Sénior contra el Racismo y la Discriminación, una cita organizada por ... la SD Eibar Fundazioa junto al FC Naciones Unidas y con la colaboración del Athletic Club y la Real Sociedad. El evento se celebrará el viernes 29 de noviembre y pretende utilizar el fútbol como herramienta de convivencia, respeto e integración social, en una jornada muy especial.
El torneo contará con la participación de cuatro equipos: FC Naciones Unidas, Athletic Club, Real Sociedad y SD Eibar, que se enfrentarán en partidos de 30 minutos bajo un formato de liguilla. En caso de empate, se resolverá mediante penaltis, y los dos mejores clasificados disputarán la gran final, prevista para las 12.00 horas del mediodía en el Campo 1 de Areitio.
La jornada deportiva, que arrancará a las 10.00 horas, culminará con la entrega de medallas y trofeo al conjunto vencedor. Además, durante la mañana se desarrollarán actividades paralelas de sensibilización, dirigidas tanto a los participantes como al público asistente, con el objetivo de fomentar la reflexión colectiva frente a las conductas discriminatorias en todos los ámbitos de la sociedad.
El torneo, que en ediciones anteriores se celebró en Nyon (Suiza, 2016 y 2018) y Tabarka (Túnez, 2019), se consolida así como una cita internacional y de sensibilización en la lucha contra el racismo y la discriminación. La elección de Areitio refuerza además la imagen y el compromiso de la SD Eibar con la responsabilidad social y su papel activo en la promoción de los valores de igualdad, respeto y diversidad dentro y fuera del campo.
De esta manera, la Fundación SD Eibar sigue ampliando su labor más allá del ámbito deportivo, apostando por iniciativas que vinculan el fútbol con los valores y el progreso social.
