Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Areitio acogerá el torneo inclusivo el 29 de noviembre. F. MORQUECHO

Eibar

Areitio acoge el IV Torneo Internacional contra el Racismo y la Discriminación

Real Sociedad, Athletic, FC Naciones Unidas y Eibar participarán el 29 de noviembre en una jornada muy especial

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:46

Comenta

La Ciudad Deportiva de Areitio será escenario del IV Torneo Internacional de Fútbol Sénior contra el Racismo y la Discriminación, una cita organizada por ... la SD Eibar Fundazioa junto al FC Naciones Unidas y con la colaboración del Athletic Club y la Real Sociedad. El evento se celebrará el viernes 29 de noviembre y pretende utilizar el fútbol como herramienta de convivencia, respeto e integración social, en una jornada muy especial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  2. 2

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  3. 3

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  4. 4

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  5. 5

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  6. 6 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  7. 7

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  8. 8 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  9. 9 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  10. 10 El funcionario del País Vasco francés que ha hecho desaparecer una fortuna millonaria de dinero público sin dejar rastro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Areitio acoge el IV Torneo Internacional contra el Racismo y la Discriminación

Areitio acoge el IV Torneo Internacional contra el Racismo y la Discriminación