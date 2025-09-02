Una retrospectiva del oscarizado Michaël Dudok de Wit abre hoy el 18º festival Animadeba

J. L. deba. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

La localidad de Deba acogerá hoy la jornada inicial del XVIII Festival Internacional de Cine de Animación Animadeba, que se celebrará hasta el próximo sábado.

El programa de este miércoles se abrirá a las 18:00 horas en el espacio Kutxa Zuria, que acogerá una retrospectiva del director holandés Michaël Dudok De Wit, ganador de un Oscar por su corto 'Father And Daughter'. De hecho, ese será uno de los cuatro trabajos del cineasta holandés que se podrán ver en el acto de esta tarde, que incluirá un coloquio con el propio Michaël Dudok De Wit (recibirá el Premio de Honor del festival de este año).

Finalizada esa actividad inicial, la misma sala acogerá (a las 19:45 horas) la proyección de los cortometrajes en euskera 'Etorriko Da (Eta Zure Begiak Izango Ditu)', de Izibene Oñederra; y 'Azkena', de Lorea Lyons y Ane Inés Landeta. Dichas obras se proyectarán en el marco de la sección Panorama del festival, en una sesión que también incluye un coloquio con las directoras.

A partir de ahí la atención se trasladará al claustro de la parroquia, que a las 20:30 horas albergará el espectáculo musical 'Sonografia Irudipenak'; en el que Manu Caigne y Garazi Navas fusionan sonidos del pasado con creaciones propias y fenómenos auditivos actuales.

Finalmente, 'Kutxa Zuria' albergará la proyección del largometraje 'Mariposas negras', de David Baute (22.00 horas).