Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de Gudarien Plaza y los edificios colindantes. UDALA

Deba

Las obras para trasladar el transformador de Iberdrola obligan a introducir cambios en las paradas de autobús

J. L.

deba.

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:38

Comenta

Los trabajos que ha puesto en marcha Iberdrola con el objetivo de trasladar al edificio de la vieja estación el transformador eléctrico que hasta ahora ha estado ubicado en el subsuelo de Gudarien plaza han obligado a introducir importantes modificaciones en las líneas de autobús que dan servicio a la localidad. De todos esos cambios, que entraron en vigor durante la jornada de ayer, cabe destacar la supresión de la parada de autobús de la antigua estación, así como las modificaciones en las paradas de las líneas DB03, DB04, DB05 y DB06, que se han trasladado a Hondartza kalea y a la parte frontal de la antigua estación.

Según explican desde el Ayuntamiento, mientras los cambios temporales estén vigentes «las líneas de autobús DB03 (Lekeitio-Donosti) y DB05 (Mutriku-Zumaia) realizarán una parada alternativa en Hondartza Kalea 11, pero únicamente en los trayectos mencionados, es decir, en el sentido Lekeitio a Donosti (para la DB03) y Mutriku a Zumaia (para la DB05). En el trayecto inverso, Donosti a Lekeitio (DB03) o Zumaia a Mutriku (DB05), las paradas se harán frente a la antigua estación».

Por otra parte, las líneas DB04 y DB06 trasladarán también su parada a la parte frontal de la antigua estación.

Además, debido a las maniobras necesarias para la circulación de los autobuses, se suprimirán temporalmente los aparcamientos situados junto al cementerio y la pequeña plaza de Amillaga. «Este espacio se utilizará para que los autobuses puedan girar y dar la vuelta, asegurando la fluidez y seguridad del tráfico en la zona», explican desde el Consistorio, que recomienda a las personas usuarios del transporte público «que presten atención a las nuevas indicaciones».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 La Oreja de Van Gogh agota en una hora las entradas para Donostia y actuará también el 1 de agosto
  4. 4 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  7. 7

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas
  8. 8 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  9. 9 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  10. 10 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las obras para trasladar el transformador de Iberdrola obligan a introducir cambios en las paradas de autobús

Las obras para trasladar el transformador de Iberdrola obligan a introducir cambios en las paradas de autobús