Las obras para trasladar el transformador de Iberdrola obligan a introducir cambios en las paradas de autobús

Los trabajos que ha puesto en marcha Iberdrola con el objetivo de trasladar al edificio de la vieja estación el transformador eléctrico que hasta ahora ha estado ubicado en el subsuelo de Gudarien plaza han obligado a introducir importantes modificaciones en las líneas de autobús que dan servicio a la localidad. De todos esos cambios, que entraron en vigor durante la jornada de ayer, cabe destacar la supresión de la parada de autobús de la antigua estación, así como las modificaciones en las paradas de las líneas DB03, DB04, DB05 y DB06, que se han trasladado a Hondartza kalea y a la parte frontal de la antigua estación.

Según explican desde el Ayuntamiento, mientras los cambios temporales estén vigentes «las líneas de autobús DB03 (Lekeitio-Donosti) y DB05 (Mutriku-Zumaia) realizarán una parada alternativa en Hondartza Kalea 11, pero únicamente en los trayectos mencionados, es decir, en el sentido Lekeitio a Donosti (para la DB03) y Mutriku a Zumaia (para la DB05). En el trayecto inverso, Donosti a Lekeitio (DB03) o Zumaia a Mutriku (DB05), las paradas se harán frente a la antigua estación».

Por otra parte, las líneas DB04 y DB06 trasladarán también su parada a la parte frontal de la antigua estación.

Además, debido a las maniobras necesarias para la circulación de los autobuses, se suprimirán temporalmente los aparcamientos situados junto al cementerio y la pequeña plaza de Amillaga. «Este espacio se utilizará para que los autobuses puedan girar y dar la vuelta, asegurando la fluidez y seguridad del tráfico en la zona», explican desde el Consistorio, que recomienda a las personas usuarios del transporte público «que presten atención a las nuevas indicaciones».