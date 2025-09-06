El LVI Concurso de pintura al aire libre se celebrará el día 13 y repartirá 2.850 euros en premios

El término municipal de Deba acogerá el próximo sábado, día 13 de septiembre, la 56ª edición del Concurso de pintura al aire libre que ... organiza el Ayuntamiento de la localidad costera de la mano de la Fundación Cárdenas y la asociación artística Haitz Haundi.

Al igual que en las ediciones precedentes, el certamen de este año estará abierto a la participación de todas las personas mayores de 16 años, que deberán sellar sus lienzos entre las 8:00 y las 10:30 horas del mismo día 13 en la sala de exposiciones del Palacio Agirre.

A partir de ahí cada artista podrá utilizar la técnica y plasmar en su obra la temática que considere oportuna. Eso sí, todos los trabajos deberán llevarse a cabo al aire libre «en Deba y sus alrededores» y entregarse «antes de las 13:30 horas» en la misma sala de exposiciones del Palacio Agirre, donde a las 14:30 horas se dará a conocer el fallo del jurado.

Importantes premios

El LVI Concurso de Pintura al aire libre de Deba repartirá 2.850 euros entre los mejores trabajos de las distintas categorías.

El primer premio del certamen será de 800 euros, el segundo de 500 euros, el tercero de 350 euros y el premio para la mejor obra no premiada de un artista local de 250 euros.

Además, la Fundación Cárdenas concederá un cuarto premio de 200 euros, el premio María Esperanza Chávarri (300 euros) para la mejor obra en acuarela no premiada anteriormente; el premio Marqués de Prado Ameno (150 euros) para artistas menores de 21 años o no premiados previamente; y el premio Blanca Vilallonga (300 euros) para la mejor obra de temática marina no premiada con anterioridad.

Todas las obras que concurran al certamen se expondrán en el Palacio de Agirre durante la semana siguiente al evento.