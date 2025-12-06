Datorren hilaren 23an egingo den Xake Festan izena emateko epea zabalik

DebaDatorren hilaren 23an egingo den Xake Festan izena emateko epea zabalik
El Diario Vasco
deba.
Larunbata, 6 abendua 2025, 20:46
Datorren abenduaren 23an, San Roke Xake Taldeak antolatuta, Xake Festa Deba 2025 ospatuko da Ispiluen Gelan, 16 urtetik beherako parte-hartzaileentzako pentsatua.
Txapelketa 17:00etan hasiko da, eta joko sistema suitzarra izango du, guztira sei txandarekin eta partida bakoitzerako hamar minutuko denbora muga. Erritmo biziko formatu dinamikoa izango da.
Izena emateko epea abenduaren 19ra arte egongo da zabalik, eta parte hartu nahi dutenek aukera dute Turismo bulegora bertaratuz edo kartel ofizialean ageri den QR kodea eskaneatuz izena emateko. Plaza kopurua mugatua denez, gomendatzen da izen-ematea lehenbailehen egitea.
Ekimen hau gazteen artean xakearen balio pedagogikoak eta sozialak sustatzeko helburuarekin sortu da, aisialdi hezitzailea bultzatuz.