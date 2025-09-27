El Ayuntamiento refuerza su apuesta por el euskera con nuevas ayudas al aprendizaje

Jabi Leon deba. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:19

El Consistorio de Deba ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas dirigidas a las personas de la localidad que desean aprender o mejorar su nivel de euskera. Más allá de impulsar y fomentar el aprendizaje del idioma, esta nueva convocatoria de ayudas busca hacer frente a una de las principales barreras que encuentran muchas personas a la hora de aprender el idioma: el coste económico de los cursos.

Según explican desde el Consistorio debarra, la presente convocatoria incluye dos líneas de ayudas bien diferenciadas.

Por un lado están las subvenciones para las personas empadronadas en Deba que hayan estado matriculadas en cursos de euskera durante el curso 2024-2025. El objetivo de estas ayudas es «apoyar a quienes ya han dado el paso de aprender euskera, cubriendo total o parcialmente los costes de matrícula».

Para poder acceder a estas subvenciones hay que cumplir los siguientes requisitos: haber realizado el curso en un centro homologado por HABE (ya sea presencial, de autoaprendizaje o mixto), haber asistido al menos al 75% de las clases, contar con un informe de aprovechamiento favorable y no haber recibido ayuda para ese mismo nivel en los dos años anteriores.

El importe de la ayuda varía en función del nivel cursado: Para niveles A1, A2, B1 y B2 se cubrirá hasta el 100% de la matrícula, con un límite de 900 euros; para nivel C1, hasta 500 euros; Y para nivel C2, hasta el 75% de la matrícula, con un máximo de 400 euros.

Becas para iniciación

La segunda línea de ayudas contemplada en la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Deba consiste en una beca específicamente dirigida a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Estas becas, que cubrirán el 100% del coste de la matrícula, están destinadas a personas empadronadas en Deba que deseen realizar un curso AISA de 60 horas en el curso 2025-2026. Para acceder a ellas, es necesario tener 16 años o más, matricularse en un centro homologado por HABE y encontrarse en situación vulnerable.

Tanto las solicitudes para las subvenciones como para las becas pueden presentarse hasta el próximo martes, día 30 de septiembre, de forma presencial o electrónicamente.