El Ayuntamiento forma a su plantilla en materia de prevención del acoso sexual

La plantilla del Consistorio debarra ha participado esta semana en una sesión formativa «sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo en el entorno laboral».

El objetivo de dicha acción, que se enmarca en el proceso promovido por el Ayuntamiento para elaborar un nuevo protocolo municipal de prevención y actuación frente al acoso, no es otro que «sensibilizar al personal municipal sobre qué es el acoso, qué comportamientos pueden considerarse como tal, y qué vías existen para actuar en caso de que se produzca una situación de este tipo».

Durante la formación, se han expuesto ejemplos de conductas que pueden constituir acoso, tanto sexual como por razón de sexo. Además, se ha explicado el funcionamiento del futuro órgano de 'Asesoramiento confidencial', que se encargará de gestionar las denuncias que pudieran existir.