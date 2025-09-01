Animadeba afronta desde este miércoles su 18ª edición como referente de la animación en Euskal Herria

Deba acogerá desde este miércoles y hasta el próximo sábado la 18ª edición del festival internacional de cine de animación Animadeba; un evento que ... alcanza la mayoría de edad consolidado como el indiscutible referente de la animación en Euskal Herria.

El festival, que se presentó este lunes en el Museo San Telmo de Donostia,, volverá a articularse en torno a una programación diversa que combina los ámbitos artístico, educativo e industrial.

Entre las actividades programadas habrá talleres, videojuegos y conciertos pero, sobre todo, proyecciones de cine de animación. Ni que decir tiene, el pilar principal sobre el que se sustentará el festival Animadeba del 2025 volverá a ser la competición internacional de cortometrajes; si bien también tendrán su protagonismo los largometrajes para todos los públicos, la sección Nuevos Directores/as EHU, y el laboratorio profesional Animadeba Lab, dedicado a proyectos en desarrollo, videojuegos y mesas redondas con expertos del sector.

En este sentido, cabe señalar que el XVIII Festival Animadeba rendirá homenaje y concederá su premio honorífico al reconocido cineasta holandés Michaël Dudok de Wit, quien a comienzos del presente siglo XXI obtuvo el Oscar, el BAFTA y el premio principal en Annecy por su cortometraje 'Father and Daughter'.

Dicho corto se proyectará mañana (a las 18.00 horas) junto a otras tres obras dirigidas por Michaël Dudok de Wit, quien tras la sesión cinematográfica participará en un coloquio con el público.

El propio director holandés ofrecerá el jueves (a las 12.00 horas en el hotel Hiru Uhinak) la masterclass titulada 'La animación como lenguaje del inconsciente' y ese mismo día presentará el largometraje 'La tortuga roja' (22.00 horas).

Todo el programa del festival está disponible en la web animadeba.com.