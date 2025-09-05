Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tras el éxito del pasado año, el 'bingo con Albina Divina' regresará esta tarde a la terraza de Kutxa Zuria. J. LEON

Deba

La 18ª edición de Animadeba afronta este sábado su jornada final con un programa plagado de actos

El festival se cerrará con una gran fiesta pero antes habrá charlas, conciertos, un bingo, un mercado de creadores locales y, sobre todo, mucho cine de animación

Jabi Leon

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:30

Tras cuatro días de intensa actividad, el XVIII Festival Internacional de Cine de Animación Animadeba llegará este sábado a su fin con una última jornada ... que ofrecerá a todas las personas interesadas la posiblidad de disfrutar con actividades de la más diversa índole.

