La 18ª edición de Animadeba afronta este sábado su jornada final con un programa plagado de actos

Tras cuatro días de intensa actividad, el XVIII Festival Internacional de Cine de Animación Animadeba llegará este sábado a su fin con una última jornada ... que ofrecerá a todas las personas interesadas la posiblidad de disfrutar con actividades de la más diversa índole.

El programa del día arrancará (a las 10.00 horas en el espacio Kutxa Zuria) con un evento en el que se analizarán diferentes videojuegos y continuará (a las 12.00 horas en el mismo lugar) con la charla titulada 'Diseño radical de videojuegos', que será impartida por la filósofa valenciana especializada en filosofía de la tecnología Eurídice Cabañes.

Finalizada esa parte inicial protagonizada por los videojuegos, la programación de este sábado tendrá continuidad con un concierto del grupo Omago (13.30 horas), con la proyección del largometraje de animación en euskera para el público infantil 'Azerik eta erbik basoa salbatzen dute' (17.00 horas) y con la apertura de un mercado de creadores locales (18.00 horas).

Sección Oficial y fiesta final

Uno de los momentos más relevantes de este sábado dará comienzo a las 19.00 horas en el espacio Kutxa Zuria, donde la ciudadanía podrá asistir a la proyección de los últimos cinco cortometrajes de animación que competirán por el premio de la Sección Oficial del XVIII Festival Animadeba.

Los trabajos que se podrán ver en esa sesión cinematográfica (se proyectarán en versión original con subtítulos en euskera) son los siguientes: 'Plat De Résistance / Mealitancy', dirigida por Marie Royer-Zinia Scorier (Francia, 2025); 'Mater Benefacta', de Marc Riba y Anna Solanas (España, 2025); 'Safo / Shappo' (Rosana Urbes, Brasil, 2025); 'Percebes', de las directoras Alexandra Ramires y Laura Gonçalves (Portugal-Francia, 2024) y '178', de Alexey Alexeev (Rusia, 2025).

Tras esa sesión la atención se trasladará a la terraza del festival, que albergará un divertido bingo ambientado por Albina Stardust y Divina Comedia (20:00 horas) y un DJ-Set a cargo de Iskra Selectors (21.00 horas).

Así se llegará al evento más relevante del día y, por qué no decirlo, de todo el festival: la fiesta del 18º aniversario que dará comienzo a las 22.00 horas en Kutxa Zuria (la entrada cuesta 10 euros).

Dicha fiesta servirá como gala de clausura del XVIII festival Animadeba. No en vano, en ella se entregarán los diferentes premios de la pesente edición; con la particularidad de que, seguidamente, los asistentes podrán disfrutar con diferentes actuaciones musicales a cargo de Ezezez, Putas Amak y Dj Fetén.