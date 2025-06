Proyecto SOS - Start on Sustainability, la palanca para comenzar un negocio sostenible desde cero La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha puesto en marcha una iniciativa para ayudar a emprendedores y empresarios para adaptar su negocio un modelo más verde

J. González Miércoles, 25 de junio 2025, 11:54 Comenta Compartir

Ser sostenible o, quizá, no sobrevivir. Esta es la disyuntiva que se plantean muchos consejos de administración de las grandes corporaciones, y cada vez más, negocios medianos, pequeños e incluso emprendedores. La sostenibilidad y el negocio verde son cada vez más una convicción y, en muchos casos, una obligación impuesta por las autoridades nacionales y europeas. Sin embargo, llegar a esa meta no siempre es sencillo. Por ello, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha puesto en marcha un programa bajo el nombre Proyecto SOS – Start on Sustainability para fomentar la sostenibilidad ambiental, social y económica de los autónomos y de las microempresas europeas.

El programa, financiado con fondos de la Unión Europea, está diseñado para aportar recursos y herramientas a los autónomos y emprendedores, con el fin de llevar a cabo una transición verde e implementar en sus negocios soluciones e iniciativas sostenibles.

Mediante la difusión de contenidos a través de redes sociales, ATA busca «dar visibilidad a emprendedores que ya están adoptando un modelo de negocio más responsable». La finalidad de la iniciativa es invitar a otros autónomos y pequeños negocios a dar este paso hacia la sostenibilidad. Se trata de «invitar a otros a sumarse a este cambio tan necesario», señalan.

Lanzada el año pasado, la plataforma ha conseguido poner en práctica el ahorro energético o la gestión de residuos en varios negocios de la geografía española. Uno de los que ha incorporado estas acciones sostenibles es la quesería Cerrucos de Kanama, situada en Los Navalucillos (Toledo), que ya tiene integrada en su modelo una estrategia alineada con metas verdes y sostenibles. La experiencia diaria de esta firma «es una muestra real de que los pequeños negocios también pueden aplicar la sostenibilidad y la rentabilidad de manera conjunta», explica ATA.

A través de un kit de contenidos formativos —que incluye desde normativa básica hasta casos reales de éxito empresarial, pasando por modelos de certificación y estrategias prácticas de sostenibilidad—, los autónomos pueden comenzar su formación en materia de sostenibilidad.

Este material, de uso libre y gratuito, está pensado tanto para autónomos como para consultores y formadores. Además, esta formación está acompañada de una aplicación móvil, actualmente en fase de desarrollo, que permitirá realizar autodiagnósticos, calcular el impacto ambiental de la actividad económica y diseñar planes de sostenibilidad integrales y personalizados.