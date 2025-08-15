Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las tres capitanas y el capitán durante su actuación en la parroquia. F. de La Hera

Zumarraga dedica a la Virgen una calurosa Ezpata-dantza

Tradición ·

Miembros de Irrintzi Dantza Taldea ofrecen su baile a la Virgen en la parroquia, antes de hacerlo en la plaza a la sombra

Naroa Izagirre

Zumarraga

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:30

El 15 de agosto es, sin duda, una fecha señalada en los calendarios de los vecinos de Zumarraga. Poco antes de las 11 de la ... mañana, previa a la celebración de la misa en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, los integrantes de Irrintzi Dantza Taldea ofrecieron su habitual Ezpata-Dantza en modo de ofrenda simbólica a la Virgen. Mientras los más fieles se asentaban en el interior de la parroquia, con una temperatura que se agradecía en una asfixiante jornada, los catorce integrantes del grupo de danza local comenzaban a entrar en la iglesia. Los dantzaris, guiados por el ritmo de la banda de txistularis Antzinako Ama, volvieron a emocionar a los feligreses en un acto «especial y bonito. Quieras que no, el baile y la música siempre animan», contaba Miguel a la salida de la iglesia, abarrotada, tras el final del acto.

