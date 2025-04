El Zelai Arizti aretoa acogerá un variado programa de artes escénicas en 2020

El Zelai Arizti aretoa acogerá un variado programa de artes escénicas a lo largo de 2020. El mismo arrancará el 7 de febrero con la ... obra de teatro '7ak bat, gaiztoetan gaiztoenak', de ATX teatroa. El 6 de marzo Riki López pondrá en escena 'Ya tengo una edad'. El 3 de abril la música cobrará protagonismo de la mano de Juan Mari Beltrán. En mayo, un clásico, 'Lazarillo de Tormes', que Albacity Corporation protagonizará el día 8. Posteriormente, el 5 de junio, se podrá disfrutar de la obra de teatro 'Argiaren hautsa', de Vaiven ekoizpenak. También en junio, el día 26, 'Baserri danza' hará las delicias de los amantes de la danza. Tras el parón vacacional, los espectáculos se retomarán en septiembre. El día 4 de ese mes Cia Tenemos Gato representará la obra 'Felicidad'. El 2 de octubre se podrá disfrutar de 'Losers Galtzaileak' de la mano de Txalo ekoizpenak. El 6 de noviembre A Pandaria teatro escenificará 'Elisa y Marcela'. Para finalizar, el 10 de diciembre, Tartean teatro progagonizará 'Simplicissimus kabaret'. Todos los espectáculos comenzarán a las 22.30 horas. Cabe señalar que la programación está organizada por los ayuntamientos de Zumarraga y Urretxu.

Existe la posibilidad de adquirir un bono para toda la temporada de artes escénicas, cuyo precio es de 70 euros. Asimismo, se puede comprar un bono exclusivamente para las obras de teatro en euskera, cuyo precio es de 35 euros. Quienes tengan el bono de 2019 y quieran renovarlo manteniendo la misma butaca lo podrán hacer el 14 de enero, de las 10.00 a las 13.30 y de las 17.00 a las 20.00 horas, en la casa de cultura Zelai Arizti. Quienes tengan el bono de 2019 y quieran cambiar de butaca para la próxima temporada, deberán acudir el 16 de enero. El horario es el mismo. De otro lado, quienes quieran adquirir el bono por primera vez y quienes quieran el bono de las funciones en euskera tienen que ir a la casa de cultura el 18 de enero, sábado, de las 10.00 a las 13.30 horas.

Teatro para empezar

En '7ak bat, gaiztoetan gaiztoenak', la obra del 7 de febrero, ATX Teatroa lleva a escena un montaje que se ambienta en un laboratorio de estética 'steampunk', donde se reflexiona sobre la condición del ser humano. A partir de los siete pecados capitales de nuestra cultura y del concepto general del pecado, al igual que lo hizo Victor Frankenstein, se da vida a un nuevo ser, una bestia grotesca, salvaje y despiadada.

Cartelera 7 de febrero Teatro. '7ak bat, gaiztoetan gaiztoenak'. ATX Teatroa.

6 de marzo Teatro. 'Ya tengo una edad'. Riki López.

3 de abril Música. Juan Mari Beltran laukotean.

8 de mayo Teatro. 'Lazarillo de Tormes'. Albacity Corporation.

5 de junio Teatro. 'Argiaren hautsa'. Vaiven ekoizpenak.

26 de junio Danza. 'Baserri dantza'. Proyecto Larrua.

4 de septiembre Teatro. 'Felicidad'. Cia Tenemos gato.

2 de octubre Teatro. 'Losers galtzaileak'. Txalo ekoizpenak.

6 de noviembre Teatro. 'Elisa y Marcela'. A Panadaria teatro.

4 de diciembre Teatro. 'Simplicissimus kabaret'. Tartean teatro.

'Ya tengo una edad', la obra del 3 de abril, es un monólogo de Riki López. «El humorista y compositor balear, ya cincuentón, tras una amalgama de rocambolescas experiencias amorosas -de las que nos dará buena cuenta para disfrute de nuestros músculos faciales- ha desistido en la búsqueda de su media naranja ante la sospecha de que a ésta se le estén yendo las vitaminas, o, mucho más probable: que ya se la esté exprimiendo otro. Tales circunstancias le han convertido en todo un adalid de la soltería. Su particular estriptis mental nos muestra, entre un sinfín de desternillantes situaciones cotidianas con las que es imposible no identificarse, a un quijotesco antihéroe a los pies de los caballos de la modernidad», adelantan.

El 3 de abril Juan Mari Beltrán llevará su música al Zelai Arizti aretoa. El músico contará con la colaboración de Errege Belda e Ixiar Jauregi. Además, también actuará el poeta zumarragarra Andoni Salamero.

El 8 de mayo Albacity Corporation escenificará 'Lazarillo de Tormes'. «Nunca antes un clásico había tenido la oportunidad de que lo acompañase la poderosa guitarra cómplice de José Luis Montón, acordes que se unen a la única voz del Lazarillo de Tormes que se representa a través de Antonio Campos escenificando la clase baja y vagabunda de una época. Un antihéroe pregonero y astuto, un pícaro que pasando de amo en amo sufría la hambruna del pobre Siglo de Oro».

'Argiaren hautsa' la obra que Vaiven ekoizpenak representará el 5 de junio, es una reivindicación de la vida, de las últimas oportunidades; una reflexión sobre la dignidad y una invitación a exponerse. De narrativa realista, pero filtrada por el universo del cómic y el aroma del cine clásico, 'Argiaren Hautsa' habla de 'esa otra vida' que podríamos emprender mañana.

Danza

El 26 de junio se podrá disfrutar de 'Baserri dantza', un proyecto de danza dirigido por Jordi Vilaseca y Aritz López con un lenguaje propio, que une estilos, fisicalidad y disciplinas (breakdance y danza contemporánea). Tras muchos años trabajando para otras compañías nacionales e internacionales, estos dos creadores se unen en 2015 para dar a conocer su manera de trabajar y entender la danza.

'Felicidad', la obra que Cia Tenemos Gato pondrá en escena el 4 de septiembre, es una reflexión teatral sobre el intento de ser feliz en la tardía madurez de hoy.

El 2 de octubre se podrá disfrutar de 'Losers galtzaileak', de la mano de Txalo ekoizpenak. Los protagonistas son el urretxuarra Jon Plazaola y Aitziber Garmendia, que dan vida a Manuel y Sandra tienen ya unos cuantos años -casi cuarenta-, y, a estas alturas de la vida, ninguno de ellos cumple con las condiciones que les impone la sociedad. No tienen hijos ni pareja, y andan tan escasos de dinero que no se pueden permitir comprar una vivienda. Por todo ello, se consideran perdedores, sin apenas esperanzas de que la situación cambie para ellos, al borde de la desesperación, como si no hubieran hecho méritos suficientes para vivir.

La obra de teatro del 6 de noviembre, 'Elisa y Marcela', relata una historia de amor a contratiempo, la de dos mujeres que se casan en A Coruña, en el año 1901, una de ellas vestida de hombre.

'Simplicissimus kabaret', la obra del 4 de diciembre, es un cabaret humorístico que explora los límites del humor y homenajea a los humoristas que sufrieron y sufren persecución por pretender ejercer su trabajo en libertad.