Mikel Serrano y las componentes de Lepaka en la presentación de la nueva temporada de Txiki-Txoko. Limia
Zumarraga

Vuelve el Txiki-Txoko para niños de 0 a 3 años en la cuarta planta de Gure Txoko

El alcalde y Lepaka han recordado cómo funciona el exitoso servicio e incidido en la importancia «de lograr ofrecerlo conjuntamente con Urretxu»

Cristina Limia

Cristina Limia

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:13

La cuarta planta del hogar del jubilado Gure Txoko volverá a tener unos inquilinos muy especiales a partir de este viernes. Niños y niñas de ... 0 a 3 años y sus familias dispondrán nuevamente del servicio de Txiki-Txoko puesto en marcha el año pasado por el Ayuntamiento de Zumarraga tras la petición realizada por el grupo de padres y madres Lepaka, en colaboración con el cual, ha sido gestado el equipamiento.

