Vuelve el Txiki-Txoko para niños de 0 a 3 años en la cuarta planta de Gure Txoko

La cuarta planta del hogar del jubilado Gure Txoko volverá a tener unos inquilinos muy especiales a partir de este viernes. Niños y niñas de ... 0 a 3 años y sus familias dispondrán nuevamente del servicio de Txiki-Txoko puesto en marcha el año pasado por el Ayuntamiento de Zumarraga tras la petición realizada por el grupo de padres y madres Lepaka, en colaboración con el cual, ha sido gestado el equipamiento.

El alcalde, Mikel Serrano, y las componentes de Lepaka Miren Arbonies y Amaia Torner, han dado a conocer este jueves los detalles de esta nueva temporada del servicio, que comenzando desde el viernes, 17 de octubre, se prestará hasta el 14 de diciembre, tras lo cual, se realizará un paréntesis coincidiendo con las fiestas navideñas. Tras el mismo, la idea es volver a ponerlo en marcha de enero a junio.

Su horario de funcionamiento es: los viernes de 16.30 a 20.00, los sábados de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 y los domingos de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.45. Al igual que la temporada anterior, Zerki será la encargada de ofrecerlo, exceptuando los sábados y domingos por la mañana, cuando será gestionado por los propios padres y madres. Para poder hacer uso del mismo, es preciso rellenar una hoja de inscripción, que el responsable de Zerki presente en el Txiki-Txoko facilitará a las familias y al que habrá que entregar correctamente cumplimentada.

El alcalde de Zumarraga y las integrantes de Lepaka han coincidido en resaltar el éxito de este servicio. Mikel Serrano ha recordado que, en su puesta en funcionamiento, la temporada pasada, se contabilizaron cerca de 3.800 usuarios y se apuntaron 79 familias, el 51% de Zumarraga, el 45% de Urretxu y el resto de Gabiria y Legazpi. «Estos datos nos ofrecen la dimensión e importancia de un servicio que, más allá de ofrecer un espacio, propicia el encuentro entre familias y diferentes culturas, brindando la oportunidad de estrechar lazos entre ellas dentro de la comunidad», ha querido poner en valor el alcalde.

Emplazamiento a Urretxu

Desde Lepaka, Miren Arbonies ha indicado que valoran «muy positivamente» la prueba piloto del Txiki-Txoko puesta en marcha el año pasado. «El servicio fue utilizado por numerosas familias, muchas de ellas nos pararon por la calle para trasladarnos su agradecimiento y nosotros también queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Zumarraga por haberlo puesto en marcha. Por nuestra parte, seguiremos colaborando para que continúe adelante», ha señalado. «De cara al futuro, nuestra propuesta es que este servicio no se limite exclusivamente al fin de semana y también sea ofrecido entre semana, ya que consideramos que igualmente será muy útil para las familias en esos días», ha añadido.

Amaia Torner ha ahondado en la idoneidad de esa ampliación, especialmente, en la época de invierno, y para ello, ha mencionado la importancia de que haya una colaboración entre los ayuntamientos de Zumarraga y Urretxu. «El año pasado, no fue posible con el Ayuntamiento de Urretxu, tenemos una reunión pendiente con el mismo y agradeceríamos poder encontrar esa colaboración y una actitud positiva para ofrecer entre ambos municipios el Txiki-Txoko, que es utilizado por familias de los dos pueblos. Nosotros estamos dispuestos a esa colaboración y a seguir realizando nuestra aportación al servicio», ha trasladado.

El alcalde ha puesto en valor el trabajo y colaboración entre Lepaka y el técnico de Educación y Euskera del Ayuntamiento para la creación del Txiki-Txoko. «Desde Lepaka no solamente han venido a solicitar un servicio, sino que se han involucrado de manera activa en su funcionamiento», ha destacado. Ha agregado que se está explorando esa posible ampliación del servicio y ha citado igualmente, la búsqueda de colaboración con Urretxu. «Desde el minuto uno hemos intentado hablar con Urretxu para prestar juntos el servicio de Txiki-Txoko, entendemos que tiene todo el sentido que sea conjuntamente, todavía estamos esperando una respuesta a la oferta que le hemos hecho varias veces para sentarnos y poder llegar a un acuerdo al respecto. Por mi parte, no cejaré en el intento y en breve, volveré a proponer un encuentro con Urretxu para hablar sobre lo que significa el servicio, las necesidades que tiene y con coherencia, a partir de ahí, las dos administraciones vayamos de la mano junto a Lepaka», ha concluido.