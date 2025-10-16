Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azahara Domínguez, Mikel Serrano e Iñaki Mendiluce en la reunión de este jueves.

Zumarraga

Reunión para abordar las inquietudes recogidas en la Asamblea de Jóvenes

El Ayuntamiento da cuenta del encuentro mantenido entre la diputada Azahara Domínguez con Mikel Serrano e Iñaki Mendiluce

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:25

Comenta

El Consistorio informa de la reunión mantenida este jueves por el alcalde Mikel Serrano y el concejal de Juventud Iñaki Mendiluce con la diputada de ... Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio Azahara Domínguez, con el propósito de trasladar las demandas que la juventud de Zumarraga formuló en la Asamblea de Jóvenes de la localidad, constituida la pasada primavera en el marco del Plan de Juventud 2024-2027. «Dicha asamblea abrió un espacio necesario de participación activa en coherencia con la estrategia del equipo de Gobierno de hacer política municipal situando en el centro a la ciudadanía y entre ella, a la juventud. Es un órgano consultivo más, junto con el Consejo de la Infancia y Adolescencia, el Consejo de las Personas Mayores y los procesos vecinales desarrollados en los barrios altos como Tau-Taupada», enuncian desde el consistorio.

