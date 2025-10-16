Reunión para abordar las inquietudes recogidas en la Asamblea de Jóvenes

Cristina Limia Zumarraga Jueves, 16 de octubre 2025, 20:25 | Actualizado 20:40h. Comenta Compartir

El Consistorio informa de la reunión mantenida este jueves por el alcalde Mikel Serrano y el concejal de Juventud Iñaki Mendiluce con la diputada de ... Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio Azahara Domínguez, con el propósito de trasladar las demandas que la juventud de Zumarraga formuló en la Asamblea de Jóvenes de la localidad, constituida la pasada primavera en el marco del Plan de Juventud 2024-2027. «Dicha asamblea abrió un espacio necesario de participación activa en coherencia con la estrategia del equipo de Gobierno de hacer política municipal situando en el centro a la ciudadanía y entre ella, a la juventud. Es un órgano consultivo más, junto con el Consejo de la Infancia y Adolescencia, el Consejo de las Personas Mayores y los procesos vecinales desarrollados en los barrios altos como Tau-Taupada», enuncian desde el consistorio.

«En el proceso de la Asamblea, los jóvenes expresaron inquietudes concretas: mejorar el acceso en autobús a localidades universitarias como Donostia, Arrasate, Oñati o Eskoriatza; mejorar las conexiones con los polígonos industriales de la zona; analizar la viabilidad de una aplicación para compartir coche e implementar autobuses nocturnos», enumeran. «A la vista de que las propuestas superan competencias municipales, el paso natural ha sido llevarlas al ámbito foral y entablar un diálogo con instancias que puedan impulsarlas. La reunión ha sido franca y constructiva. La diputada ha mostrado una vez más receptividad y compromiso para con Zumarraga, algo que ya hizo liderando y materializando una demanda histórica del municipio: la puesta en marcha de la línea de autobús GO07. Esta conexión, que con la nueva parada en Ordizia acortará los tiempos del recorrido hacia Donostia, ha sido también objeto de conversación en el encuentro. Con todo ello, se ha dado un paso más hacia la reducción de brechas territoriales y hacia el objetivo compartido de hacer de Zumarraga un lugar donde los jóvenes puedan desarrollar con plenitud su proyecto de vida», señalan.

