«A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»

El director del CEPA señala que no todo son buenas nuevas en este comienzo de curso. «Hemos tenido que suprimir dos clases de euskera para cumplir con una directriz que nos parece incomprensible. Todos los dípticos que habíamos buzoneado en las casas de Zumarraga, Urretxu y Legazpi con la oferta de esta nueva temporada contemplaban el euskera, el inglés y la informática dentro de la oferta de educación no reglada. Pero hemos recibido una comunicación de la responsable de los centros de educación permanente para adultos del Gobierno Vasco indicándonos que solamente podrán recibir clases de euskera en el CEPA las personas extranjeras. Entonces ¿qué pasa con ese señor del sur de Navarra, de Murcia... que viene aquí y quiere hablar con su nieto en euskera? A partir de ahora, por tener nacionalidad española, no podrá apuntarse a nuestras clases de euskera», lamenta Emmanuel Igartua, que ha remitido un escrito a la responsable del Gobierno Vasco indicándole que considera «un atropello» este hecho. «Hay un proyecto de dirección de cuatro años para el CEPA de Urola Garaia elaborado por mí, con el visto bueno del pertinente comité de Educación, que lleva en vigor dos años y dentro del cual, uno de los pilares es seguir integrando el euskera en nuestros centros, porque vivimos donde vivimos y el idioma es vital», reseña. «La respuesta que recibí de la responsable del Gobierno Vasco fue que existía una normativa al respecto que marcaba esta pauta. Yo me pregunto si desde Lakua no es posible hacer que esa norma cambie a través de los legisladores, son quienes tienen el poder de hacerlo. También me respondió que para esas personas hay otras opciones como los euskaltegis y las escuelas de idiomas. ¿Y el CEPA por qué no? Que Educación ponga cortapisas al euskera me parece incomprensible», expone.