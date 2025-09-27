La CEPA saca inglés y francés de su oferta y limita la enseñanza de euskera a extranjeros

Iñigo Morondo IRUN. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El CEPA (Centro de Eduación de Personas Adultas) Bidasoaldea HHI ha arrancado un nuevo curso con números históricos. Más de 300 alumnos en la formación reglada (la que corresponde a la obtención del título de Secundaria y a los dos módulos preparatorios previos) y 240 en la no reglada. En este último caso, la cifra es similar a la del año pasado y se ha alcanzado pese a que se han eliminado los cursos de euskera para no extranjeros y los de inglés y francés, como han denunciado algunos alumnos. Aseguran que el Gobierno Vasco ha restringido la formación no reglada en las CEPA.

Desde la dirección del centro matizan la cuestión porque no es que la resolución de la consejería de Educación para la organización del curso 25-26 impida esos cursos, aunque sí marca algunos condicionantes como que los cursos de euskera se destinen exclusivamente a extranjeros o que no se puedan cursar idiomas más que dos años.

Recorte de personal docente

En la CEPA Bidasotarra estos cambios han llegado acompañados de un recorte importante en horas de profesorado que obligaba necesariamente a reducir la oferta. «Entre la dirección, el claustro de profesores y el OMR (Órgano de Máxima Representación, en el que hay profesores, alumnos, Ayuntamiento...) valoramos la situación y tomamos una decisión» La formación reglada (para el título de ESO y dos ciclos previos preparatorios) es prioritaria y «en los márgenes que teníamos, la apuesta fue por mantener formaciones como la de obtención de nacionalidad, las clases de castellano, las de euskera para extranjeros y lo correspondiente al programa Sarbide que posibilita el acceso a la universidad para mayores de 25, para mayores de 45 o por la vía de la Formación Profesional».

Fue una decisión «complicada y dolorosa. Entre inglés, francés y euskera había cerca de 100 alumnos. Nos movimos para ofrecerlas alternativas que existen en la comarca: Escuela Oficial de Idiomas, euskaltegis, clases de idiomas en algunas AA VV... Porque para ellos hay esas opciones pero para nacionalidad, Sabide, etcétera, somos los únicos en la comarca que ofrecemos la formación. Si lo quitábamos no había alternativa aquí».

En el centro comprenden el enfado en el alumnado que ha perdido sus cursos. «En cierta manera tenemos que valorarlo, porque es un apoyo claro a lo que estábamos haciendo en el centro, estaban a gusto aquí. Nos hubiera encantado que siguieran. Pero en cualquier caso, hay que decir que con la nueva norma el máximo ahora es de dos años en cada idioma y eso hubiera limitado a muchos».

Informática, finalmente, se ha salvado de la desaparición «porque cuando ya habíamos cubierto el resto de cursos con las horas lectivas del profesorado disponible, quedaban tres horas de dos profesores. No eran especialistas de inglés, por lo que mantuvimos informática». Francés estaba descartado porque se estaba dando con personal externo.

Nuevos periodos de inscripción

Obviamente el profesorado y los responsables del centro son conscientes del impacto negativo y han tramitado las quejas y solicitudes pertinentes. «También hemos recibido a los alumnos afectados, nos hemos reunido con ellos y hemos dado trámite a las cartas de queja que han presentado. Pero nuestra realidad es que con los recursos que tenemos es lo que podemos hacer», aseguran.

Asumieron con resignación la necesidad de recortar la oferta, pero les queda el consuelo de que la respuesta del alumnado en los cursos «ha sido increíble», con muchas inscripciones en la oferta de formación no reglada que se ha mantenido. «También en la reglada estamos en números que son altísimos». La cifra suele aumentar a lo largo del año lectivo. Los cursos de castellano y euskera para extranjeros «abren las matriculaciones los dos primeros días de cada mes desde noviembre». También habrá un segundo periodo de matriculación para toda la formación reglada y no reglada «en la última semana de enero».