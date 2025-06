Cuando el domingo salió de casa rumbo al duatlón vasco de aizkolaris que le esperaba en la plaza de toros de Azpeitia lo hizo con ... el objetivo puesto en clasificarse entre los seis primeros y garantizarse con ello la estancia en la primera categoría el año que viene. Pero la tarde sonrío aún más a Xabier Zaldua en la plaza azpeitiarra y por un momento llegó a acariciar el título de campeón. «Durante cinco minutos sentí la txapela en mi cabeza», comenta en tono distendido. Fue el tiempo que permaneció a la cabeza de los doce participantes del duatlón. A punto de cumplir 48 años, el aizkolari zumarragarra era el más veterano con diferencia, siendo los dos siguientes en el ranking 8 años menores.

Zaldua se puso por delante de todos en la tercera de las cuatro vueltas de esta exigente prueba que, en total, incluyó el corte de cuatro troncos de 45 pulgadas en horizontal, el corte de otras cuatro maderas del mismo tamaño en vertical y una carrera de 2 kilómetros por el coso azpeitiarra. Finalmente, el azkoitiarra Julen Alberdi, para quien era su primer duatlón, se alzó vencedor, eso sí, sacando escasos 21 segundos de diferencia al de Zumarraga.

– Aunque momentánea, ¿cómo fue la sensación de ir ganando?

– Muy satisfactoria. Este segundo puesto ha sido mi mejor resultado de las cuatro ediciones del duatlón en las que he participado. El año pasado también me clasifiqué para la final, pero no puede acudir por circunstancias personales. En los dos anteriores quedé sexto y cuarto, si no recuerdo mal... Nunca había podido llegar del todo bien a esta prueba, porque la primavera no es una época muy buena para mí. Tras el parón del invierno me suele hacer falta un poco más de rodaje que a otros para ponerme a punto en el comienzo de temporada. Este duatlón se realiza habitualmente entre febrero y marzo, pero en esta ocasión se ha retrasado a junio y ello ha jugado a mi favor, he llegado notablemente mejor.

– Ha sido su primer campeonato de esta temporada, ¿cuál será el próximo?

– El 26 de julio participaré en el Campeonato de Gipuzkoa Absoluto de primera categoría de aizkora, que se disputará en Astigarraga. Mi objetivo en esta competición es siempre no quedar sexto, último puesto con el que bajas a la segunda categoría.

– También participará en el festival de deporte rural organizado por UZ Herri Kirol Elkartea en fiestas de Zumarraga.

– Sí, habrá una exhibición de duatlón en la plaza Euskadi. Aún están por concretar los detalles, pero allí estaré.