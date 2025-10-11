Un ciclo para reflexionar, anticipar y compartir cómo queremos ser cuidados

La primera charla, 'Los cuidados personales no se improvisan', será el lunes, a las 17.30, en la casa de cultura.

El Ayuntamiento de Zumarraga pondrá en marcha este mes de octubre un ciclo de charlas abiertas a toda la ciudadanía con el objetivo de ... reflexionar, anticipar y compartir cómo queremos ser cuidados en el futuro. «Bajo el título 'Hablemos de nuestros cuidados: los cuidados no se improvisan', el ciclo busca sensibilizar y ofrecer herramientas prácticas para planificar los cuidados de manera responsable y compartida, poniendo el bienestar de las personas en el centro», anuncian desde el consistorio. Se trata de un ciclo gratuito y abierto a toda la ciudadanía interesada, que se desarrollará en la casa de cultura Zelai Arizti durante los próximos lunes: 13, 20 y 27 de octubre y 3 de noviembre, en el horario de 17.30 a 19.30. Las inscripciones pueden realizarse presencialmente en la propia casa de cultura o a través del enlace difundido online por los canales del Ayuntamiento.

Newsletter Los contenidos de las sesiones serán los siguientes: el día 13 'Los cuidados personales no se improvisan', el día 20 'Cuidados médicos y documento de voluntades anticipadas', el día 27 'Cuidados administrativos, poderes preventivos y figuras de representación y el 3 de noviembre 'Cuidados económicos, testamentos y recursos sociales. Una reflexión necesaria'. «Acompañamiento, no trámite» «Nuestro objetivo es crear un espacio cercano, con información práctica y accesible, en el que cada persona pueda pensar y conversar con calma sobre las decisiones que marcarán sus cuidados futuros», enuncian desde el consistorio. Añaden que se trata de un acompañamiento, no de un trámite. «Es decir, en estas charlas no se cumplimentarán documentos, sino que se ofrecerán orientaciones y recursos para que cada persona sepa identificar sus necesidades y, llegado el momento, pueda darles forma legal y oficial con el apoyo de profesionales», hacen hincapié. «Con esta iniciativa reforzamos nuestro compromiso con el cuidado de las personas, fomentando la reflexión y el diálogo comunitario. Porque hablar de cuidados es hablar de nuestra calidad de vida presente y futura, y este servicio se impulsa por y para la ciudadanía», trasladan.

