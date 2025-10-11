Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La primera charla, 'Los cuidados personales no se improvisan', será el lunes, a las 17.30, en la casa de cultura. LIMIA

Zumarraga

Un ciclo para reflexionar, anticipar y compartir cómo queremos ser cuidados

El Ayuntamiento inicia el lunes un programa de charlas que se desarrollará durante cuatro semanas en la casa de cultura

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:47

Comenta

El Ayuntamiento de Zumarraga pondrá en marcha este mes de octubre un ciclo de charlas abiertas a toda la ciudadanía con el objetivo de ... reflexionar, anticipar y compartir cómo queremos ser cuidados en el futuro. «Bajo el título 'Hablemos de nuestros cuidados: los cuidados no se improvisan', el ciclo busca sensibilizar y ofrecer herramientas prácticas para planificar los cuidados de manera responsable y compartida, poniendo el bienestar de las personas en el centro», anuncian desde el consistorio. Se trata de un ciclo gratuito y abierto a toda la ciudadanía interesada, que se desarrollará en la casa de cultura Zelai Arizti durante los próximos lunes: 13, 20 y 27 de octubre y 3 de noviembre, en el horario de 17.30 a 19.30. Las inscripciones pueden realizarse presencialmente en la propia casa de cultura o a través del enlace difundido online por los canales del Ayuntamiento.

