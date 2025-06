Canción contra las agresiones sexistas con el grupo Zatekeen

El Ayuntamiento de Zumarraga vuelve a poner el foco en la prevención visibilizando «un no rotundo a las agresiones sexistas» a las puertas de ... las fiestas de Santa Isabel con el estreno de la canción 'Zer berri?' del grupo Zatekeen, compuesto por Maider Amado, Elena Urteaga, Malen Larrañaga, Olaia Castro y Amaiur Jauregi. En ella, las cinco jóvenes alientan a decir basta ante cualquier tipo de agresión machista, a no callarse y a apoyarse mutuamente ante este tipo de situaciones. Este jueves, Amaiur, Malen y Elena dieron a conocer el videoclip de la canción junto a la concejal de Servicios Sociales e Igualdad, Arantxa González, durante una presentación celebrada en el centro de interpretación de la Antigua. «La canción nació de una manera muy natural, nuestro objetivo principal ha sido transmitir fuerza y apoyo a través de ella», señalaban sobre el trabajo, grabado en diferentes espacios de Zumarraga como la plaza, la escuela de música Secundino Esnaola y la Antigua. En este último han contado con la participación de una representación de dantzaris de Irrintzi.

«La prevención no es una opción, es una responsabilidad colectiva. La libertad de todas las personas, especialmente en contextos festivos, no puede ni debe estar amenazada por ningún tipo de violencia», indicó junto a ellas Arantxa González. «En ese camino colectivo, presentamos con gran ilusión esta canción de Zatekeen, a quien agradecemos profundamente su compromiso y el trabajo que ha realizado, dando un mensaje claro y directo: no estamos solas», reseñó. También dio las gracias a los hosteleros locales, que durante las fiestas difundirán pautas y teléfonos de los servicios a los que recurrir ante una agresión.

Junto a ello, este jueves por la tarde se instaló una carpa de información y apoyo en Zelai Arizti, donde se repartió diferente material con el lema 'Zumarraga no tolera agresiones sexistas'.