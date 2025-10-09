Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zumarraga

Bi-Tartean estrena campaña con inteligencia artificial

'Irrian askoz hobe' está protagonizada por 87 originales skech y busca unir a la ciudadanía y a los comerciantes locales a través del humor

Cristina Limia

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:36

Bi-Tartean se propone sacar una sonrisa a los vecinos y vecinas de Urretxu y Zumarraga utilizando la inteligencia artificial como aliada en su nueva ... campaña. «Dentro de nuestra manera de hacer, buscando la mejora continua, la actualización constante y la innovación, también exploramos nuevos recursos en las campañas y, en esta ocasión, hemos querido explorar las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial y dejar volar la imaginación», han explicado desde la asociación en la presentación realizada este mediodía en la plaza Areizaga-Kalebarren junto al alcalde de Urretxu Jon Luqui y la concejal de Zumarraga Arantxa González. La campaña, gestada con la ayuda de los ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga y el Gobierno Vasco en colaboración con la empresa de comunicación @gattiken, se llama 'Irrian askoz hobe' y busca unir a la ciudadanía y a los comerciantes a través del humor. Está protagonizada por 88 pequeños 'skech', uno por cada componente de Bi-Tartean, difundidos a través de las redes sociales, que no dejarán indiferente al público. De momento se han hecho públicos 24.

