Bi-Tartean estrena campaña con inteligencia artificial

Bi-Tartean se propone sacar una sonrisa a los vecinos y vecinas de Urretxu y Zumarraga utilizando la inteligencia artificial como aliada en su nueva ... campaña. «Dentro de nuestra manera de hacer, buscando la mejora continua, la actualización constante y la innovación, también exploramos nuevos recursos en las campañas y, en esta ocasión, hemos querido explorar las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial y dejar volar la imaginación», han explicado desde la asociación en la presentación realizada este mediodía en la plaza Areizaga-Kalebarren junto al alcalde de Urretxu Jon Luqui y la concejal de Zumarraga Arantxa González. La campaña, gestada con la ayuda de los ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga y el Gobierno Vasco en colaboración con la empresa de comunicación @gattiken, se llama 'Irrian askoz hobe' y busca unir a la ciudadanía y a los comerciantes a través del humor. Está protagonizada por 88 pequeños 'skech', uno por cada componente de Bi-Tartean, difundidos a través de las redes sociales, que no dejarán indiferente al público. De momento se han hecho públicos 24.

«Son muchas las características de nuestro comercio local, pero esta vez, además, lo hemos convertido en una excusa para sonreír, abrir nuestras puertas y regalar sonrisas, abrir nuestras puertas y crear momentos especiales, abrir nuestras puertas y colaborar juntos», han reseñado los componentes de Bi-Tartean sobre la original iniciativa.

«Cada uno de nosotros es experto en su área, y además de ofrecer nuestros productos y servicios con una sonrisa, queremos compartir nuestro conocimiento con los vecinos y vecinas. Juntos, conformamos una oferta sólida y de calidad en Urretxu y Zumarraga», han puesto en valor. «Comprar en el pueblo es fácil y cómodo, estamos siempre cerca y listos para lo que los vecinos y vecinas necesiten. A su vez, es sostenible, al reducir la necesidad de transporte se genera un menor impacto ambiental. Y junto a todo ello, queremos fomentar un consumo responsable, no se trata de comprar más, sino de comprar mejor. Y sobre todo, queremos impulsar la libertad de elección, que la gente conozca nuestras propuestas, las valore, las compare y decida», han enunciado. Por último, han recordado que la asociación Bi-Tartean fue creada en 1990 por un grupo de comerciantes de Urretxu y Zumarraga con el objetivo de impulsar y fortalecer el comercio local, la hostelería y las empresas de servicios. Actualmente está formada por 89 comercios, establecimientos hosteleros y empresas de servicios. «A lo largo de estos 35 años de trayectoria, hemos contribuido a reforzar el sector comercial, dinamizar el entorno urbano y ofrecer a la clientela una atención personalizada y de calidad. Al mismo tiempo, mantenemos un firme compromiso con la sostenibilidad medioambiental, social y económica», han indicado. «Hoy en día, Bi-Tartean sigue apostando por la innovación y la mejora continua, con el propósito de fortalecer la vida económica y social de Urretxu y Zumarraga», han resaltado.