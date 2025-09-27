Tras la vorágine festiva, Urretxu recupera la normalidad, también en el plano político

C.L. urretxu. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Tras la vorágine festiva, Urretxu ha recuperado esta semana la normalidad. También en el plano político, con la celebración del Pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre. En los primeros compases del orden del día, el alcalde, Jon Luqui, informó que la concejal de EAJ-PNV componente del Gobierno Municipal Maialen Fidalgo había presentado su renuncia a la dedicación exclusiva del cargo que desempeñaba y que mediante resolución de Alcaldía dicha renuncia había sido aceptada. El alcalde ejercerá las competencias anteriormente delegadas a Maialen Fidalgo, quien pese a no continuar liberada, seguirá siendo concejal en el Ayuntamiento.

En otro orden, el Pleno aprobó por unanimidad el incremento salarial adicional del personal municipal propuesto por Eudel del 0,5%. También salió adelante por unanimidad la declaración de interés especial o utilidad municipal de las obras relacionadas con el proyecto Urretxuko Ekiola, S.Coop. El alcalde recordó que el Ayuntamiento es socio colaborador de dicha entidad, cuyo objeto es la creación de comunidades energéticas mediante el modelo cooperativo, que ha propiciado la instalación de una planta para la generación de energía eléctrica fotovoltaica en los terrenos del relleno de sobrantes de la autovía a Bergara ubicados en la vaguada junto al caserío Iturbe Beheko. «Las obras se encuentran ya concluidas y pendientes de recibir los permisos necesarios para poder generar electricidad de origen sostenible para sus socias y socios», detalló.

El primer edil trasladó que la cooperativa Urretxuko Ekiola, S.Coop. había planteado la posibilidad de instalar dos cargadores de gran potencia (de 120 Kw) en Urretxu, uno ubicado en el vial B del polígono Mugitegi y otro junto al aparcamiento del frontón Ederrena, habiendo solicitado igualmente que la indicada obra fuera declarada de especial interés o utilidad municipal y como consecuencia de lo mismo, que se le concediese una bonificación del 95% en la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a la empresa TECUNI, S.A.U, adjudicataria de las obras.

Abastecimiento de agua

También fue aprobada en el Pleno la prórroga del contrato para la gestión de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento hasta el 31 de diciembre de 2026, en este caso, con 7 votos a favor (5 de EAJ-PNV y 2 del PSE-EE) y la abstención de EH Bildu (5). El alcalde recordó que el contrato fue adjudicado en 2006 y que en 2010 fue objeto de la primera modificación contractual, en la que se acordó recibir el canon anual variable en especie, además de ampliarse su duración en 5 años más. En 2021 se volvió a modificar dicho contrato, volviéndose a la fórmula de la monetarización del canon anual variable, además de acordarse que la prórroga del contrato, que era de 5 años, pasase a establecerse de forma anual, con un máximo de 5 años. Atendiendo a todo lo expuesto, y dado que el próximo 31 de diciembre de 2025 finalizará la cuarta prórroga, se propuso al Pleno que acordase una nueva prórroga anual, la última que contempla el contrato, hasta el 31 de diciembre de 2026.

También se procedió a la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela a. 2/13.1.2 del subámbito de Gainzabal. El concejal de Urbanismo, Igor Zubillaga, trasladó que el Estudio de Detalle tramitado tiene por objeto modificar las alineaciones y rasantes correspondientes a los bloques de viviendas libres y tasadas del subámbito reduciendo la distancia entre edificios de 7 metros a 4 metros, así como modificar las rasantes de forma que se eleven en el desarrollo. «También se pretende reducir la crujía, aumentándose en consecuencia la longitud de los edificios previstos, manteniendo la ocupación y edificabilidad, todo ello para poder cumplir con las condiciones de habitabilidad de forma más sencilla», citó. Tras ser sometido al periodo de información pública sin que se hubiesen presentado alegaciones, fue aprobado en el Pleno con 7 votos a favor (5 de EAJ-PNV y 2 del PSE-EE) y la abstención de EH Bildu (5).

Posicionamiento de EH Bildu

Desde EH Bildu han dado cuenta del motivo de su abstención en los dos puntos del día citados. «En cuanto al contrato de abastecimiento de agua, el hecho de que la comisión del agua no haya sido convocada durante un año y medio largo ha supuesto tener los deberes sin hacer, siendo la prórroga como única opción», ha señalado. «En el punto sobre el ámbito de Gainzabal, vemos insuficiente la oferta de pisos protegidos adjudicados en el proyecto. Ante la coyuntura actual, donde el precio de la vivienda ha subido exponencialmente, el Ayuntamiento debería de haber hecho un mayor esfuerzo para realizar más viviendas protegidas», ha expuesto EH Bildu.

Ruegos y preguntas

El concejal de EH Bildu Julen Azpeitia solicitó al equipo de Gobierno que se pusiera en marcha la comisión del agua, que se les diera traslado del Plan de Economía Urbana Sostenible y el estudio sobre locales vacíos. El alcalde trasladó que «tal y como le había comentado tanto a él como al portavoz de su grupo, Jon Altolagirre, dichos documentos, que se encuentran en fase de redacción por parte de la consultora, seguramente estarán disponibles para el próximo mes de noviembre». En cuando a la comisión para tratar los temas relativos al contrato de gestión de los servicios del agua y saneamiento «también será convocada el próximo mes de noviembre», anunció.