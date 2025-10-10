Julen Izagirre celebra hoy su primer aniversario al frente del bar Eire

C. L. URRETXU. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Ha pasado un año desde que Julen Izagirre tomara el relevo de Txema Iriberri al frente del popular bar Eire de Urretxu, aniversario que celebrará este sábado con una fiesta que arrancará a las 18.00 horas con diversas actividades para el amplio público del Eire. Habrá un txoko de tatuajes para los niños y un toro mecánico para todas las edades (de la mano de los hermanos recortadores Ander y Jokin Rodríguez). A las 19.00 horas, la cantautora zumarragarra Uxue Kerejeta interpretará algunas canciones de su primer disco 'Amaiera'. Izagirre explica que el objetivo de esta fiesta es agradecer la buena acogida que ha recibido de la gente en este primer año.