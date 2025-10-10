Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Izagirre con el cartel de la fiesta.

Urretxu

Julen Izagirre celebra hoy su primer aniversario al frente del bar Eire

C. L.

URRETXU.

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:15

Comenta

Ha pasado un año desde que Julen Izagirre tomara el relevo de Txema Iriberri al frente del popular bar Eire de Urretxu, aniversario que celebrará este sábado con una fiesta que arrancará a las 18.00 horas con diversas actividades para el amplio público del Eire. Habrá un txoko de tatuajes para los niños y un toro mecánico para todas las edades (de la mano de los hermanos recortadores Ander y Jokin Rodríguez). A las 19.00 horas, la cantautora zumarragarra Uxue Kerejeta interpretará algunas canciones de su primer disco 'Amaiera'. Izagirre explica que el objetivo de esta fiesta es agradecer la buena acogida que ha recibido de la gente en este primer año.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  7. 7 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  8. 8 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  9. 9

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Julen Izagirre celebra hoy su primer aniversario al frente del bar Eire

Julen Izagirre celebra hoy su primer aniversario al frente del bar Eire